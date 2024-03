I social network sono una componente essenziale della nostra vita, in quanto hanno rivoluzionato, nel tempo, il modo di condividere informazioni, scambiare idee, contribuendo ad alimentare la diversità culturale; e di intrattenere attraverso contenuti multimediali in grado di catturare l’attenzione degli utenti.

Non è un caso, infatti, che i social network oggi siano strumenti di business impiegati dalle aziende per promuovere i propri prodotti e farli conoscere ad una vasta gamma di clienti.

Sono, inoltre, funzionali a ridurre la distanza con parenti e amici e durante la pandemia sono stati d’aiuto a colmare l’assenza del rapporto umano.

Tuttavia, l’ascesa dei social network ha mostrato nel tempo i suoi limiti dovuti a problemi legati alla privacy, alla diffusione di fake news e alla possibilità di trasformarsi in terreno fertile per espandere odio e disprezzo. Diversi studi hanno dimostrato come la salute mentale dei giovani sia influenzata dall’eccessivo impiego dei social media, tale da scaturire in un’ irrefrenabile necessità di aggiornare continuamente il proprio account inserendo nuovi contenuti e controllando quasi compulsivamente le notifiche ricevute.

I social media vengono spesso impiegati per esporre vite apparentemente perfette ma non autentiche, le quali generano uno stato di malessere e di crescente insoddisfazione per la propria vita in chi visualizza.

Per chi, invece, è più timido, risulta nettamente più semplice poter comunicare con qualcuno online senza dover interagire di presenza e affrontare l’imbarazzo iniziale. Si genera dunque una situazione di isolamento sociale, che può sfociare in gravi casi di depressione e stress.

D’altra parte non mancano aspetti positivi come la possibilità di esprimere una parte di sé, condividere il proprio passato con gli altri e confrontarsi su certe tematiche, essere partecipi a canali telegram in cui si può dialogare con ragazzi proveniente dalle più disparate regioni d’Italia, creare gruppi di studio per motivarsi vicendevolmente.

Un uso consapevole e intelligente dei social media può migliorare un qualunque giovane e aiutarlo a vivere serenamente la sua adolescenza, riempiendo il proprio bagaglio culturale, ideologico e sociale.

Ciononostante, non bisogna dimenticare l’importanza di distogliere lo sguardo dal display per apprezzare le meraviglie che il mondo reale ci offre.

Alessandra Scalia