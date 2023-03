Il 13 marzo sono state finalmente aperte le iscrizioni al Tolc-med sul portale del CISIA, che

potranno essere effettuate fino alle ore 14.00 del 3 aprile. La tensione degli aspiranti medici

cresce ogni giorno di più ed Accademia dei Test (https://adt.futura.study/), ramo della startup

Edtech Futura, che dal 2020 affianca e supporta gli studenti italiani nella preparazione ai test

di ammissione universitari, grazie a percorsi di studio personalizzati, ha interrogato la

propria community, composta da più di 40mila ragazzi, rispetto alle proprie intenzioni sul Test

d’ingresso.

I risultati hanno evidenziato che il 90% degli studenti si cimenterà con il test di ammissione

durante la prima sessione di aprile e il 95% ha affermato di avere l’intenzione di replicare la

prova anche nelle date previste a luglio. Chi tenterà la prova ad aprile, infatti, concorrerà in

un’unica graduatoria insieme a coloro che sosterranno l’esame a luglio. Per questo motivo,

anche se si dovesse ottenere un buon punteggio nella prima sessione è fondamentale

continuare ad esercitarsi e ripetere il test anche nella seconda sessione di luglio per cercare di

migliorare il proprio score.

La survey ha rivelato, inoltre, che il 62% degli studenti tenterà un minimo di 4 test, includendo

nei tentativi anche psicologia (7%), ingegneria (15%), farmacia (25%) e biologia (53%). I

corsi di laurea in ambito scientifico-farmaceutico, infatti, sono un’ottima soluzione per ottenere

una buona preparazione ai fini del test di medicina e alla convalida degli esami. In particolare, le

facoltà di scienze biologiche e biotecnologie presentano diverse materie in comune con

medicina e, per questo motivo, è più facile richiedere la convalida degli esami sostenuti il primo

anno, qualora si superasse il test di ammissione a medicina e chirurgia l’anno seguente.

“L’aumento delle sessioni in cui sarà possibile sostenere il test di ammissione a medicina e

chirurgia ha inevitabilmente reso l’esame più competitivo perché gli studenti hanno la possibilità

di migliorare il proprio punteggio e salire quindi in graduatoria. Non superare il Tolc al primo

tentativo non deve scoraggiare e avere un piano B è fondamentale. – ha commentato

Francesco Salvatore, Founder & CPO di Accademia dei Test – Con i nostri corsi cerchiamo

di fornire agli studenti una formazione il più completa e personalizzata possibile e ci proponiamo

come punto di riferimento per chiarire qualsiasi dubbio, domanda o chiarimento.

Accompagniamo ogni aspirante medico nel percorso di preparazione fino al giorno prima del

test e se non lo si dovesse superare al primo tentativo? Riprepariamo gratuitamente per quello

successivo.”