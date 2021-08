Ospite della 10ª edizione l’inviato di Striscia La Notizia. Il ricavato della giornata sarà devoluto alla Lega italiana per la lotta contro i tumori di Treviso. In programma degustazioni, merenda in “caneva”, musica e spettacoli dal vivo.

San Pietro di Feletto, 2 agosto 2021_Sarà Moreno Morello di Striscia la Notizia a presentare domenica 12 settembre la vendemmia solidale 2021 che quest’anno compie 10 anni. Per festeggiare un traguardo così importante, infatti, la cantina Le Manzane ha deciso di ospitare l’inviato del tg satirico. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla LILT, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, Associazione Provinciale di Treviso ODV. In particolare i fondi serviranno a finanziare il progetto Akea Rosa, un’iniziativa canoistica per la riabilitazione delle donne operate di tumore al seno.

Dal 2012 la tenuta di San Pietro di Feletto organizza ogni anno la tradizionale giornata di raccolta dell’uva nello splendido scenario delle Colline del Prosecco Superiore, proclamate il 7 luglio 2019 Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO. In nove edizioni sono stati raccolti 89 mila euro. I fondi sono stati destinati a progetti di ricerca o per aiutare persone in difficoltà.

La manifestazione, in programma dalle 9.00 alle 16.00, inizierà con la vendemmia, proseguirà con le visite in cantina, gli spettacoli per i più piccoli, la musica italiana dal vivo della Magirus Band e di Alberto Ceschin, l’aperitivo con Prosecco Superiore Docg e i “cicchetti” di pesce di Ca’ del Poggio. Ci saranno poi le testimonianze delle ragazze di Akea Rosa LILT Treviso. Spazio quindi ad un momento di intrattenimento con un presentatore d’eccezione: Moreno Morello, inviato di Striscia La Notizia. I partecipanti si sfideranno nella gara dello Spritz. Chi vincerà? La versione classica o la versione innovativa? La mattinata terminerà con la tradizionale merenda in “caneva”.