In occasione della Civil Week – l’iniziativa dedicata al volontariato e alla cittadinanza attiva a Milano che si tiene dal 4 al 7 maggio – Fondazione Progetto Arca apre le porte dell’HUB 126, centro di pronto intervento polifunzionale nei sottopassi della Stazione Centrale, per sensibilizzare i cittadini sul tema della povertà e sulle varie forme di supporto a favore dei più fragili.

Chiunque desideri scoprire e conoscere da vicino i servizi che, dal 1994, la Fondazione offre alle persone in difficoltà può recarsi sabato 6 maggio, dalle ore 10 alle 17, in via Sammartini 126 e dialogare con gli operatori e i volontari che quotidianamente si dedicano alle persone senza dimora e alle famiglie indigenti.

Il percorso prevede il racconto, da parte dei volontari, dei servizi che da questi luoghi partono ogni giorno e la visita vera e propria dell’HUB126.

Il centro di pronto intervento, i cui spazi sono stati di recente riqualificati grazie a Fondazione Fiera Milano, accoglie e assiste i profughi ucraini in arrivo in Italia fornendo un luogo dove potersi lavare, cambiare e prendersi cura di sé, e fornisce assistenza e orientamento anche alle persone senza dimora della zona.

I servizi che verranno illustrati sono: le Unità mobili di strada (gruppi di volontari che orientano ai servizi del territorio e distribuiscono coperte, cibo e altri generi di conforto ai senzatetto in varie zone della città di Milano), la Spesa del giorno (il ritiro delle eccedenze alimentari dai supermercati e consegna il giorno stesso alle famiglie in difficoltà di prodotti freschi), i Pacchi viveri (cesti di alimenti confezionati che garantiscono i pasti giornalieri per ogni componente della famiglia).

Inoltre, di fronte al civico 126 è possibile vedere in azione, come ogni giorno, la Cucina mobile di Progetto Arca: lo speciale foodtruck che distribuisce pasti cucinati e caldi e che accompagna i volontari delle Unità mobili nelle uscite in strada diurne e serali.