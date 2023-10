Il 14 e il 15 ottobre a Napoli, si terrà la settima edizione della “Race for the Cure,” l’evento simbolo di Komen Italia e la più grande manifestazione in Italia e nel mondo dedicata alla prevenzione e alla lotta contro i tumori del seno: un’occasione straordinaria per unire sport, salute e solidarietà in un’unica corsa.

L’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV-OV) si unisce alla “Race for the Cure” con la squadra “INGV-OSSERVATORIO VESUVIANO” e invita tutti a iscriversi alla squadra e a partecipare all’evento il 15 ottobre insieme a familiari e amici, camminando o correndo per una causa nobile.

La “Race for the Cure” è un evento aperto a tutti, un’occasione in cui la comunità si riunisce per celebrare le Donne in Rosa e raccogliere fondi fondamentali per combattere i tumori del seno. Si partirà da Piazza del Plebiscito il 15 ottobre con una staffetta simbolica che attraverserà tutta la Regione Campania, proponendo appuntamenti dedicati alla salute, allo sport e alla solidarietà in tutte le province.

Le iniziative prenderanno il via il 14 ottobre con la “Carovana della Prevenzione”, che opererà nelle periferie di Napoli per due giorni, offrendo servizi medici per la diagnosi precoce dei tumori del seno e del collo dell’utero, in collaborazione con l’ASL Napoli 1.

Domenica 15 ottobre una corsa di 5 chilometri, o una passeggiata di 2 chilometri, attraverseranno le strade della città partendo da Piazza del Plebiscito. Al termine dell’evento si terrà una celebrazione delle Donne in Rosa, con la premiazione delle squadre partecipanti alla corsa e la consegna del Premio Letterario “Con tutto l’amore che posso” indetto dalla Komen Campania.