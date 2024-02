Il sondaggio, condotto su più di 500 utenti FREENOW di 10 città italiane, ha coinvolto il 17% persone sposate, il 46% persone con una relazione e il 37% di utenti single. I risultati confermano che lo stato di coppia non esclude i single dal festeggiare San Valentino. Il 27% di loro, infatti, ha dichiarato che questa ricorrenza è una buona occasione per incontrare i propri cari, che siano familiari e amici. Le persone in una relazione invece festeggiano in modo tradizionale: il 50% degli innamorati ha infatti in programma di cenare con il proprio partner al ristorante o a casa.