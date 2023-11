Quattro spettacoli, cinque appuntamenti da lunedì 20 a lunedì 27 novembre – di cui 4 a ingresso libero – per ribadire e gridare quello che il Teatro delle Donne sostiene da anni, tutto l’anno: la violenza sulle donne è un abominio ripugnante e intollerabile.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2023, il Teatro delle Donne di Firenze conferma il proprio impegno, grazie al progetto “Le sfide d’autunno del teatro delle donne” sostenuto dalla Fondazione CR Firenze.

Inaugurazione lunedì 20 novembre allo spazio giovani Sonoria (ore 21 – ingresso libero – via Chiusi, 3 – Firenze) con “La donna fatta a pezzi”, spettacolo scritto e diretto da Filippo Renda per l’attore Antonio Fazzini che narra una vicenda realmente accaduta e magnificamente raccontata dalla scrittrice e poetessa Assia Djebar.

Giovedì 23 novembre, sempre a ingresso libero, alla Bibliotecanova di Firenze (ore 21 – via Chiusi, 4), Claudia Della Seta e Sofia Diaz proporranno letture da “La casa degli spiriti” di Isabel Allende: saga familiare in cui si rispecchiano la storia e il destino di tutto un popolo, quello cileno, nei racconti delle donne di una importante e stravagante famiglia.

Angela Antonini, Claudia Della Seta, Sofia Diaz, Monica Bauco, Silvia Guidi, Amerigo Fontani sono i protagonisti dello spettacolo corale “Contro la violenza sulle donne” in scena venerdì 24 novembre al Teatro Goldoni di Firenze (ore 20,30 – biglietti da 5 a 15 euro): attrici e attori da sempre vicini al Teatro delle Donne, che porteranno sul palco testi di Isabel Allende, Dacia Maraini, Silvia Calamai, Susanna Tamaro, Eduardo Galeano, Stefano Massini. Al termine dello spettacolo, brindisi con gli artisti.

Donne da ricordare per il loro talento, per il coraggio con cui si sono addossate il peso di una causa, per la fierezza delle loro risposte al potere. Donne che lo scrittore Eduardo Galeano ha immortalato nel suo ultimo libro “Mujeres” e che rivivranno nelle letture di Angela Antonini, sabato 25 novembre alla sala consiliare del Quartiere 4, a Villa Vogel, (ore 21 – via delle Torri, 23 – ingresso libero) e, in replica, lunedì 27 novembre alle ore 17 alla Bibliotecanova di via Chiusi.

Il teatro è un mezzo potente, la sua funzione civile è importante, come atto di denuncia e mezzo d’informazione. Il teatro invita a riflettere su argomenti difficili attraverso l’emozione, pone delle domande, invita a dubitare. Il Teatro delle Donne da trent’anni propone un teatro che è specchio della società in cui viviamo, una drammaturgia che rappresenta la contemporaneità.

“La grande diffusione della violenza di genere e la sua persistenza – spiega Cristina Ghelli, presidente del Teatro delle Donne – ci hanno convinto della necessità d’impegnarsi per modificare qualcosa nella cultura di questo Paese, in particolare nella educazione sentimentale degli individui, soprattutto di sesso maschile, che devono imparare ad accettare e governare le proprie emozioni. Lavoreremo molto su questo argomento nel corso del 2024. Nell’occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne vogliamo ribadire il nostro impegno, mentre sta arrivando a conclusione il nostro trentesimo anno di attività”.

Prenotazioni e prevendite sul sito ufficiale www.teatrodelledonne.com (tel. 055.2776393 – [email protected]), prevendite online anche su www.ticketone.it. Per lo spettacolo in programma al Teatro Goldoni sono previste riduzioni per over 60, under 25, soci Coop, Arci, Uisp, ATC, residenti nei Quartieri 4 e 1 e iscritti ai corsi di formazione del Teatro delle Donne.

AVAMPOSTI TEATROFESTIVAL – “Streghe” è il tema di Avamposti TeatroFestival 023 organizzato dal Teatro delle Donne. In programma fino a dicembre 2023, Avamposti si conferma vetrina della nuova drammaturgia e del teatro contemporaneo, con spazio a giovani autrici/autori. 14 gli spettacoli in scena a Firenze, Scandicci e Sesto Fiorentino, tra cui le prime assolute di “Lo straordinario dell’ordinario”, “Witch is”, “Conversations After Sex” e “Arlecchino servitore del prodotto interno lordo”. Programma completo, sul sito ufficiale www.teatrodelledonne.com.

AvampostiTeatro Festival 2023 è organizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze e con il sostegno di Maggio Musicale Fiorentino, Comune di Firenze-Estate Fiorentina, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Toscana Energia, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Scandicci, Unicoop Firenze. In collaborazione con Intercity Festival, Quartieri 1 e 4.