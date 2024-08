“Vista Mare”, il programma di Rai 1 condotto da Federico Quaranta con Diletta Acanfora, ha raggiunto un nuovo record stagionale, superando 1 milione di spettatori e ottenendo uno share del 18.71%. Questo risultato ha permesso al programma di imporsi nettamente nella sua fascia oraria, confermandosi come uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dell’estate.

“Sono immensamente grato al nostro pubblico – spiega Quaranta – per l’affetto dimostrato verso ‘Vista Mare’. Questo programma è molto più di un semplice viaggio lungo le coste italiane; è un’esplorazione profonda delle radici culturali e storiche che rendono il nostro Paese unico. Abbiamo avuto l’opportunità di raccontare non solo le bellezze naturali, ma anche le storie, le leggende e le tradizioni che si celano dietro ogni borgo marittimo che visitiamo. È un viaggio nell’anima dell’Italia, dove ogni luogo rivela i suoi segreti, dai mestieri antichi tramandati di generazione in generazione alle leggende che da secoli si raccontano sotto le stelle. Grazie al lavoro di tutto il team siamo riusciti a portare questi racconti nelle case di tanti italiani, risvegliando un senso di appartenenza e amore per il nostro territorio.”

Gennaro Coppola, produttore ed autore del programma, ha voluto esprimere il suo sentito ringraziamento a Angelo Mellone, Direttore del Day Time di Rai, sottolineando l’importanza della lungimiranza:

“Il successo di ‘Vista Mare’ è il risultato di una lavoro che guarda lontano, una visione che Angelo Mellone ha sempre sostenuto e che si basa sulla valorizzazione continua del nostro territorio. Non è solo un programma, ma un modo di raccontare l’Italia attraverso le sue bellezze, le sue storie e le sue tradizioni. Un racconto che il direttore ha sempre creduto fosse fondamentale portare sugli schermi degli italiani. La sua caparbietà nel dare spazio a progetti che celebrano il nostro patrimonio culturale ha reso possibile il successo di ‘Vista Mare’, trasformandolo in un appuntamento imperdibile per chi ama il nostro Paese.

“Vista Mare” è prodotto da Gennaro Coppola e Gianmarco Ravo ed è scritto da Gianluca Imparato, Federico Quaranta, Gennaro Coppola, Francesco Maria Sciorio e Rosa Alvino.