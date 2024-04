Già da tempo l’intelligenza artificiale fa parte della nostra vita quotidiana ed è usata da moltissime aziende, in Italia e nel mondo. Gli algoritmi intelligenti sono capaci di apprendere ed elaborare le informazioni e suggeriscono alle persone i prodotti da comprare o i film da guardare, sanno rispondere alle domande dei clienti, leggere i documenti e catalogarli in base al contenuto o filtrare i cv.

“L’AI – Marcello Ricotti, CEO di Ariadne Group – ha applicazioni potenzialmente infinite in azienda e ha impatti molto positivi nei processi aziendali perché riesce ad automatizzare lavori ripetitivi e a basso valore aggiunto, riducendo sensibilmente i possibili errori. Il timore che l’AI possa sostituire i dipendenti in carne e ossa non va vissuto come un rifiuto di un nuovo che comunque arriverà ma come stimolo per aumentare la nostra produttività sgravandoci dai lavori automatizzabili. Per rendere più semplice il lavoro di chi gestisce quotidianamente le intranet abbiamo recentemente introdotto una nuova funzionalità in Intranet 80.20, GPT Editor’s Assistant, che supporta i redattori nella generazione di testi e di immagini”.

Cosa si può fare con GPT Editor’s Assistant? Creare contenuti può essere molto dispendioso in termini di tempo. Grazie a questo nuovo strumento, basterà fornire all’algoritmo le informazioni per scrivere, in più versioni e più stili, il testo che potrà essere poi rielaborato da chi si occupa della gestione dei contenuti. Non solo: con un semplice clic si potranno creare o modificare immagini sulla base delle esigenze editoriali del momento.

“Grazie a questa nuova funzionalità – conclude Marcello Ricotti – è possibile personalizzare testi e immagini in base al tono di voce e all’identità visiva di ogni azienda, in modo che tutti gli elementi della intranet siano coerenti. È, senza alcun dubbio, uno strumento utilissimo per tutti i professionisti che, ogni giorno, si occupano di content creation e redazione dei testi per i canali di comunicazione B2E (business to emoployee).