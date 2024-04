La campagna del brand, impegnato da anni in prima linea sul tema della prevenzione, oggi si rinnova con un’iniziativa interattiva che vede come veri protagonisti i consumatori.



ArmoLIPID, brand leader nel settore degli integratori per il colesterolo e che da anni si impegna nel promuovere l’educazione sull’importanza della prevenzione, annuncia l’inizio della nuova campagna “Battiti Per Il Cuore Challenge”, legata al suo primo concorso a premi. L’iniziativa, partita ad Aprile e che proseguira’ fino a tutto il mese di Luglio, ingaggerà i consumatori a mettersi in gioco e imparare a prendersi cura della propria salute, facendo prevenzione quotidiana. Un tema importante per Armolipid che in questi anni si è battuto per diffondere una sempre maggiore consapevolezza riguardo l’importanza di fare educazione sulla prevenzione.

LA CHALLENGE: UN CONCORSO E UNA SFIDA PER IL BENESSERE DI TUTTI

“Battiti per il Cuore Challenge” è il gioco digitale di Armolipid che si compone di test teorici e prove pratiche per mettere alla prova il consumatore sulla sua preparazione in tema prevenzione. Sulla landing page https://www.armolipid.it/ battiti-per-il-cuore sarà possibile mettersi in gioco, compilando un quiz composta da 10 domande a risposta multipla, che testeranno il livello di preparazione sulla prevenzione, sia in ambito alimentazione che attività fisica. Al termine del quiz, gli utenti riceveranno un premio simbolico: un badge che attesterà, in base al numero di risposte corrette, la propria preparazione. Ma le sorprese non finiscono qui … Gli utenti potranno, inoltre, compilando un form sul sito, partecipare al Primo concorso a premi della storia di Armolipid e concorrere all’estrazione di uno dei 10 premi messi in palio, ovvero 10 abbonamenti* annuali alla piattaforma digitale di fitness YOME.

*Concorso valido dal 15/04/2024 al 31/07/2024. Estrazione finale dei premi entro il 30/09/2024. Montepremi totale stimato Euro 2.450,80 iva esclusa. Limitazioni, modalità di partecipazione, dettagli premio e regolamento completo su www.battitichallenge.it

UNA SQUADRA DI PROFESSIONISTI

Per sostenere la nuova iniziativa “Battiti Per Il Cuore Challenge”, Armolipid ha formato una squadra di 6 professionisti dei settori dell’attività fisica e dell’alimentazione, che attraverso contenuti ingaggianti e interattivi, contribuiranno a sensibilizzare un pubblico sempre più vasto sull’importanza della prevenzione. Guidati da Daniele Vecchioni – esperto di corsa e movimento ed ideatore del metodo Correre al Naturale – coinvolgeranno gli utenti con consigli e indicazioni per fare prevenzione ogni giorno partendo dallo stile di vita, e stimoleranno la community a partecipare alla Challenge. Con il loro esempio, fatto di esercizi di fitness e sfide in cucina, motiveranno gli utenti a partecipare… perché mettersi in gioco per la prevenzione oggi è facile e divertente!