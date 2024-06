Nell’atmosfera rilassata delle vacanze, il tempo sembra dilatarsi, consentendo di immergersi completamente nella lettura. Che sia per una giornata in spiaggia, una pausa in montagna o un tour culturale in città, un libro è un ottimo compagno di viaggio, in grado di rendere l’esperienza ancora più intensa e indimenticabile. Che si tratti dell’intramontabile volume cartaceo o del più moderno e-book, il dilemma è sempre lo stesso: come scegliere il titolo giusto?

Quest’anno i lettori hanno a disposizione un alleato in più. Si tratta di Bo-oks, l’innovativa piattaforma digitale che promette di rivoluzionare il modo in cui le persone scoprono, leggono e condividono storie. Grazie all’intelligenza artificiale, Bo-oks.com offre una connessione speciale tra ogni titolo e il suo lettore, aiutando gli utenti a trovare il match perfetto in grado di rispecchiare profondamente interessi e stati d’animo.

Come funziona il match tra libro e lettore

Il sofisticato algoritmo di intelligenza artificiale su cui si basa la piattaforma utilizza due modelli di ricerca. Al momento dell’iscrizione, gli utenti condividono interessi e preferenze di lettura, ma possono anche scegliere di esprimere il proprio stato emotivo attraverso emoji. Questi dati alimentano il software, consentendo a Bo-oks di offrire consigli personalizzati selezionati da un vasto catalogo di migliaia di libri.

Inoltre, gli utenti possono interagire con la piattaforma esprimendo il loro gradimento attraverso like, recensioni e salvataggio dei libri in liste personali. Queste interazioni sono fondamentali per migliorare ulteriormente i consigli personalizzati e per suggerire opere simili ad altri lettori. Ogni iscritto è invitato a unirsi alla vivace comunità di lettori di Bo-oks, dove è possibile discutere dei libri preferiti, condividere interessi e passioni, creando insieme una biblioteca dinamica e partecipativa.

Come leggere un libro su Bo-oks

Bo-oks permette di leggere i libri preferiti in due modalità: in digitale, attraverso un reader online proprietario fruibile da PC, tablet e smartphone, che salva automaticamente i progressi, consentendo di riprendere la lettura esattamente da dove era stata interrotta. Ma anche in formato cartaceo. Con un semplice clic, infatti, il lettore può ordinare una copia stampata, anche personalizzabile con una dedica, che verrà inviata direttamente a casa propria grazie alla collaborazione con 4Graph, la tipografia online ecosostenibile che utilizza inchiostri ecologici e carta riciclata e riciclabile.

Registrati e inizia a fare match

Registrarsi su Bo-oks è semplice e gratuito: basta inserire nome e indirizzo email. Una volta completata la registrazione, gli utenti alla ricerca del match perfetto possono esplorare una vasta libreria in continuo ampliamento che comprende già oltre 2.000 titoli, selezionati tra i cataloghi di più di 30 editori indipendenti. Un’opportunità che permette loro di scoprire anche opere meno note, spesso al di fuori dei circuiti principali, e di esplorare nuovi autori e generi.