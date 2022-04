Digitalizzazione dei servizi e dei processi. Gli investimenti di Poste Italiane sono stati premiati, come testimoniano i numeri e i riconoscimenti ricevuti in questo ultimo periodo dall’azienda guidata dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante – sottolinea Aidr – che in una nota evidenzia come la scelta da parte di Poste Italiane di puntare sulla digitalizzazione sia stata vincente.

È di questi giorni infatti il riconoscimento di MF-Milano Finanza in occasione MF Banking Awards 2022, a Conto Bancoposta Business Link che ha ottenuto MF Innovazione Award nella categoria Conti e Pagamenti Business. Anche sul fronte dei servizi e della logistica legata al mercato online, Poste italiane ha saputo intercettare i nuovi trend, continua l’Associazione Italian Digital Revolution. Nell’ultimo anno infatti l’azienda ha registrato un incremento di consegne del 18,3%, sono stati raggiunti una media di 20 milioni di interazioni giornaliere, principalmente provenienti da nuovi canali, tra cui la rete PuntoPoste.

Lo sviluppo della rete locker di Poste Italiane, già insignita di riconoscimenti nel 2020, ha consentito di garantire una sempre maggiore capillarità nei servizi dedicati ai cittadini, grazie al supporto delle tecnologie digitali.