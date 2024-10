All’interno di un mondo in continuo cambiamento in cui le mode e le tendenze nascono e muoiono in un batter d’occhio, c’è un settore commerciale che ormai da più di 10 anni fa registrare dei numeri record e non accenna battute d’arresto. Stiamo parlando dell’universo degli e-sport e del gioco online, che fa contare un giro d’affari di svariate centinaia di miliardi di euro annui e che negli ultimi anni ha visto aumentare sempre di più il proprio indotto, sino a diventare uno dei motori trainanti dell’economia mondiale. Oggi, pertanto, andremo a scoprire quali sono i segreti di questo mondo, tentando poi di delinearne i possibili scenari futuri.

La crescita degli e-Sport è anche merito di Twitch?

Il fenomeno del gioco online è così radicato (soprattutto tra le fasce più giovani) che gli addetti ai lavori hanno coniato il termine e-Sport per indicare tutte quelle attività ludiche che vengono praticate online, in maniera agonistica o amatoriale, per mezzo di device fissi o mobili. Rientrano quindi nella categoria degli e-Sport sia quei videogame sparatutto come Fortnite e Call of Duty che i videogame a tema sportivo come FIFA, ora FC, NBA e Formula 1. L’affermazione dei videogame e dei giochi online come fenomeno di massa si deve anche alla diffusione di piattaforme come Twitch che, specializzate nel live streaming, consentono agli utenti di giocare e intrattenersi sia proiettando le proprie sessioni di gioco che guardando le trasmissioni di altri utenti. Si tratta di una vera e propria rivoluzione all’interno del mondo dell’intrattenimento che così da passivo diventa attivo, consentendo a chiunque di diventare “conduttore” del proprio canale e cercare di crearsi un lavoro e una carriera all’interno di questo mondo.

La crescita del poker

È anche grazie a siti come PokerStars se oggi il gioco online e, più nello specifico, il poker sono tra i comparti che generano i numeri migliori in termini di fatturato globale e di utili. Su questi portali gli utenti possono intrattenersi in partite o tornei di poker da device fisso o mobile stando comodamente seduti nelle proprie abitazioni. Si tratta come di semplice percezione di una rivoluzione epocale all’interno del mondo dell’intrattenimento e proprio la facilità nell’accesso e nella fruizione del momento ludico rappresentano i segreti principali del successo di questo universo. Il poker, così come gli altri e-Sport, ha saputo sfruttare al meglio le potenzialità delle nuove piattaforme di riproduzione in streaming passando anch’esso dalla diffusione a mezzo televisione alla diffusione a mezzo streaming e social network. I dati in tal senso parlano chiaro e ci raccontano di un mondo in continua espansione che ogni giorno intrattiene milioni di persone sparse in ogni parte del globo.

I possibili scenari futuri

Sono anni che alcuni addetti ai lavori prevedono un rallentamento nella crescita degli e-Sport e del live streaming, ma la realtà è che entrambi gli universi continuano a crescere costantemente da più di un decennio. Certo, prima o poi si arriverà a una saturazione del sistema che ne impedirà ulteriormente la crescita, ma a oggi questo momento sembra ancora lontano e il mondo del gaming e degli e-Sport continua a mostrare enormi margini di miglioramento. La testimonianza più fulgida in tal senso viene dal colosso del tech NVIDIA che nel giro di 10 anni è passata dall’essere una società avveniristica e visionaria all’essere una delle società più ricche al mondo. Ci sono tantissimi altri esempi di società che negli ultimi anni sono cresciute a dismisura grazie allo sviluppo tecnologico e la sensazione è che il mondo degli e-Sport e del gioco online siano ancora a uno stato embrionale e che possano evolvere ulteriormente in positivo.

Staremo a vedere cosa ci riserverà il futuro ma ciò che è certo è che nel prossimo decennio l’intrattenimento vivrà un’epoca di ulteriori cambiamenti sotto la spinta propulsiva degli e-Sport che, dal canto loro, si candidano a diventare ancor di più uno dei motori trainanti della futura economia globale.