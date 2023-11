La Fondazione Aidr (www.aidr.it) esprime il proprio apprezzamento per l’iniziativa di Poste Italiane nella realizzazione del portale delle associazioni (https://www.posteitaliane.it/ it/portale-associazioni.html), un progetto innovativo che testimonia l’importanza del dialogo costruttivo e dell’ascolto attivo tra le imprese e il tessuto associativo della Nazione.

La Fondazione Aidr riconosce l’impegno e la visione del management di Poste Italiane, e in modo particolare sottolinea l’efficace lavoro svolto dalla struttura “rapporti con le associazioni di categoria e dei consumatori” diretta da Pierpaolo Cito. Il loro lavoro ha permesso di istituire un canale diretto e fondamentale per la raccolta e l’analisi delle istanze provenienti dal mondo delle associazioni dei consumatori, delle categorie e del terzo settore.

“La creazione del Portale delle Associazioni da parte di Poste Italiane rappresenta un passo significativo verso l’instaurazione di un rapporto sempre più solido e trasparente tra le aziende e i vari attori sociali” – ha dichiarato il Presidente della Fondazione Aidr Mauro Nicastri. “Questa piattaforma si rivela essere uno strumento di grande valore per favorire lo sviluppo delle relazioni istituzionali e per rispondere con efficacia e tempestività alle esigenze di un’ampia gamma di stakeholder”.

Con questa iniziativa, Poste Italiane si dimostra ancora una volta all’avanguardia nel promuovere pratiche di ascolto e di inclusione, ponendosi come esempio virtuoso nell’ecosistema delle comunicazioni italiane e nel panorama internazionale. Il portale delle associazioni, con la sua capacità di facilitare un dialogo aperto e costante, incarna pienamente i principi di responsabilità sociale e di attenzione al cliente che sono sempre più centrali nella moderna gestione aziendale.