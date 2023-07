Roma, 14 Giugno 2023 – La Giornata Mondiale dei Giovani, che si celebra domani, 15 luglio, offre l’opportunità di mettere in luce il ruolo cruciale che il digitale può svolgere nella formazione e nello sviluppo delle competenze dei ragazzi, preparandoli per il mondo del lavoro.

Secondo i risultati presentati nel rapporto “Digital Sustainability IndexTM (DiSITM) Young – La sostenibilità digitale per i giovani” realizzato dalla Fondazione per la Sostenibilità Digitale in collaborazione con EY Foundation, l’Italia si posiziona al primo posto nella classifica delle nazioni con la maggiore sensibilità giovanile verso la sostenibilità digitale, seguita da Spagna, Polonia, Germania e Francia. “Questo dato non vuol dire che i nostri giovani sono i più preparati: significa invece che i giovani italiani più preparati sul tema del digitale sono quelli più propensi ad utilizzarlo come strumento di sostenibilità: ciò vuol dire che abbiamo una base solida, benché esigua, sulla quale costruire un futuro sostenibile” ha affermato Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.

È importante sottolineare che l’85% dei giovani italiani considera la tecnologia digitale uno strumento utile per migliorare la società. Tuttavia, il rapporto evidenzia anche che quasi un intervistato italiano su 5 ritiene che i social network non siano un ambiente sicuro per i giovani, identificando il cyberbullismo come la principale problematica derivante dalla società iper-connessa. Questo sottolinea l’importanza di promuovere un uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali, soprattutto quando si tratta della formazione dei giovani.

Il digitale offre molteplici opportunità per i giovani di acquisire competenze fondamentali per il loro futuro lavorativo. L’accesso a strumenti digitali e piattaforme online permette ai ragazzi di sviluppare abilità tecniche, comunicative e creative che sono sempre più richieste nel mondo del lavoro odierno. Attraverso l’apprendimento online, i giovani possono accedere a corsi e risorse di formazione in diversi settori, consentendo loro di ampliare le proprie conoscenze e migliorare le proprie capacità.

Il digitale inoltre facilita la connessione con opportunità di lavoro e la creazione di reti professionali. Attraverso le piattaforme di lavoro online e i social network professionali, infatti, i giovani possono entrare in contatto con aziende e potenziali datori di lavoro, aprendo nuove porte per l’occupazione e la crescita professionale.

La ricerca sottolinea l’importanza di investire nell’educazione digitale dei giovani. Promuovere la consapevolezza e l’utilizzo responsabile delle tecnologie digitali è fondamentale per garantire che i giovani possano trarre il massimo vantaggio da queste risorse nel loro percorso di formazione e sviluppo delle competenze.

La formazione digitale offre quindi opportunità di apprendimento flessibili e accessibili, che permettono ai ragazzi di sviluppare le competenze richieste nel mondo del lavoro odierno. Promuovere l’educazione digitale e incoraggiare un uso consapevole delle tecnologie digitali sono passi essenziali per preparare i giovani al futuro e favorire la loro inclusione nel mondo del lavoro.