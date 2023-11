Il futuro è già qui e l’intelligenza artificiale offre opportunità importanti per le imprese, ma come utilizzarle? Toscana Promozione Turistica organizza 4 incontri, dedicati agli aderenti a Vetrina Toscana, per sviluppare competenze sui temi della “digital innovation” e spiegare quali vantaggi può offrire questa tecnologia e come introdurla nel lavoro quotidiano del settore enogastronomico introducendo i partecipanti in vere e proprie applicazioni.

Il percorso applicativo, che è suddiviso in 4 webinar online, verterà su come si dialoga con l’intelligenza artificiale e su come porre le domande giuste, per avere risultati adeguati. Il focus si concentrerà sulla generazione di contenuti: testi, immagini, video e l’utilizzo integrato dei vari software.

I partecipanti al webinar interattivo saranno informati sugli strumenti AI attualmente a disposizione e verranno guidati nell’identificazione di eventuali buone pratiche già in corso nel settore enogastronomico. Potranno entrare nelle logiche degli strumenti e utilizzarli grazie a esercizi semplici e alla possibilità di confrontarsi con i docenti. La discussione collettiva dei casi sviluppati e le esercitazioni consentiranno di comprendere in modo immediato le potenzialità e i limiti dello strumento.

Di seguito alcuni dei temi che verranno trattati durante il corso:

Creatività Senza Limiti: Esplora il potenziale della generazione di contenuti per pubblicazioni, blog e social media. Lascia che ChatGPT ti ispiri con idee creative e storie coinvolgenti per attirare clienti e fidelizzare il pubblico.

Servizio Clienti Avanzato: Impara come i chatbot alimentati da ChatGPT possono rispondere alle domande dei clienti, prendere prenotazioni e offrire assistenza personalizzata, migliorando l’esperienza di ogni cliente che varca la soglia del tuo locale e/o entra in contatto con il tuo prodotto o servizio

Innovazione nel Tuo Menù: Scopri come puoi utilizzare ChatGPT per creare menù unici e creativi, ideare piatti eccezionali, e persino generare descrizioni irresistibili che potranno anticipare l’esperienza che puoi offrire ai tuoi clienti.

Traduzione Istantanea: Non più barriere linguistiche! Scopri come ChatGPT può tradurre rapidamente le tue offerte (es. il menu) in diverse lingue per accogliere clienti internazionali.

Gli incontri si svolgeranno online e comprenderanno le esercitazioni per mettere subito in pratica, quanto è stato spiegato. Il primo appuntamento è per mercoledì 8 novembre 15–17. Per iscriversi al primo webinar: https://us06web.zoom.us/ meeting/register/ tZYodeygqj0uGd25K_ 1u97rlX73b7foqmkjb#/ registration

Le iscrizioni sono riservate agli aderenti a Vetrina Toscana, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere, che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Gli eventi sono promossi da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con Beam Me Up, startup innovativa e spin-off dell’Università di Pisa che dal 2020 opera nel campo dell’Edtech, nell’ambito del progetto Vetrina 5.0.