Il Gioco del Lotto è uno dei passatempi più apprezzati dagli italiani. La sua introduzione è ormai secolare e risale al Cinquecento,nasce a Genova, si espande in tutto il territorio nazionale e all’estero.

Oggi è possibile giocare al Lotto sia presso le ricevitorie e gli store accreditati sia online, tramite i canali ufficiali: sito e App My Lotteries. L’importante è affidarsi unicamente alle soluzioni che riportano il marchio di ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), ente regolatore

Dove verificare le vincite del Lotto

È possibile verificare le vincite del Lotto in più modi ognuno dei quali non esclude l’altro.

Il primo è quello di consultare l’archivio Lotto tramite il sito del gioco, dove sono presenti le estrazioni conseguite negli ultimi dodici mesi nonché gli esiti delle estrazioni del 10eLotto, che sono a loro volta proprio legate al Lotto: basta selezionare il giorno e si accede a tutte le estrazioni.

Questo sistema appare valido sia se è passato un po’ di tempo dall’estrazione sia se invece c’è stata da poco ed è perfettamente affidabile.

Un altro metodo parimenti efficace è quello di verificare i risultati recenti sul portale di ADM, un’opzione altrettanto attendibile sempre perché si tratta di canali ufficiali. In questo caso bisogna indicare o il mese e l’anno di riferimento oppure il numero progressivo di estrazione. È infatti possibile consultare gli esiti di anni diversi da quello in corso.

Dove seguire le estrazioni in diretta

Fino a questo momento ci siamo soffermati su estrazioni che sono già avvenute ma nulla vieta di seguirle in diretta, ovvero mentre vengono effettuate: un’abitudine, in realtà, che vantano diversi appassionati in tutta Italia.

Oggi ciò risulta davvero semplice e tale pratica può essere svolta da qualsiasi canale digitale ufficiale del gioco e tramite i molteplici device: smart tv, tablet, cellulare e computer.

Una soluzione interessante, per le dirette, è quella di connettersi al canale YouTube, dove è presente persino un archivio delle registrazioni già avvenute. Ciò si rivela efficace per quelle persone che magari negli orari live sono impegnate in altro ma non vogliono rinunciare al rito dell’estrazione.

Quando avvengono le estrazioni del Lotto in diretta

Le estrazioni del Gioco del Lotto vengono fatte in diretta quattro giorni a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato, interessando inoltre il nuovo gioco gratuito collegato che si chiama Simbolotto. Quest’ultimo ha debuttato per la prima volta il 18 luglio 2019 risultando una modalità associata al popolare passatempo.

Le estrazioni cominciano dalle 19:50 e vanno in onda, oltre che sul canale YouTube anche sull’App My Lotteries e sul sito ufficiale del gioco.

Nota finale sulle estrazioni del Lotto

Non è difficile rimanere aggiornati sulle estrazioni del Gioco del Lotto, grazie ai nuovi strumenti introdotti con il digitale, efficaci persino per verificare se si è stati baciati dalla dea bendata in tempi non sospetti.