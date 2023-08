Al via la vendita dei biglietti della nuova edizione, che vedrà professionisti, aziende e giovani talenti confrontarsi sullo stato dell’arte del legal tech in Italia. L’appuntamento a Bologna, nel mese di novembre

Giunto alla sua sesta edizione, Legal Tech Forum torna a Bologna nella seconda metà di novembre, in presenza dopo due anni da remoto. Promossa e organizzata da Legal Tech Italy – progetto della società bolognese Kopjra – la conferenza ambisce a diventare l’epicentro del dibattito tecnico ed etico sulle tecnologie legali in Italia, e vedrà la partecipazione di aziende, università, startup, studi legali e giovani talenti in dialogo tra loro per raccontare lo stato dell’arte del settore e le sue prospettive future. Tra gli argomenti su cui verterà l’evento, Intelligenza Artificiale, Metaverso, Digital Forensics, Big Data e Cybersecurity.

Main sponsor dell’edizione 2023 sarà Partners4Innovation, realtà del gruppo Digital360 che da anni fornisce supporto alle imprese lungo il processo di trasformazione digitale.

Il ritorno in presenza a Bologna è frutto dell’esigenza di favorire il contatto umano nei momenti di scambio e confronto tra professionisti, ma anche di valorizzare gli spazi che hanno fatto la storia della città, quartier generale del progetto. Dal 2015, anno della prima edizione, Legal Tech Forum ha raccolto oltre 2500 partecipanti e 150 relatori, chiamati a riflettere su un futuro del diritto che vedrà l’adozione e, soprattutto, l’integrazione virtuosa delle nuove tecnologie. Tra gli oratori saliti sul palco negli anni, Google, Sky, Mediaset, IBM, Cisco e alcuni tra gli studi legali più affermati del panorama italiano e internazionale (Hogan Lovells, Linklaters, Bird & Bird, DLA Piper, Gianni & Origoni).

Il primo slot di biglietti è in vendita sul sito di Legal Tech Forum 2023 in versione blind bird, che prevede uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto fino al 30 settembre.

Maggiori dettagli saranno svelati nelle prossime settimane e resi disponibili sempre sul sito dedicato, all’interno del quale è già possibile candidarsi in qualità di relatori e sponsor della conferenza.