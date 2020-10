Il primo weekend di ottobre, quello di sabato 3 e domenica 4, in tutta Italia è un’esplosione di gusto. Sono tanti gli eventi dedicati ai sapori. Nella nostra rubrica settimanale, abbiamo selezionato quelli da non perdere. Scegliete il vostro!

A Bardolino un weekend con Gusto!

Dal 1° al 4 ottobre a Bardolino (VR), si tiene la prima edizione di “Bardolino con Gusto”, una grande kermesse dedicata all’enogastronomia locale in uno scenario unico e indimenticabile. Nelle location di Parco Carrara Bottagisio e Lungolago Cornicello saranno allestiti 16 point dedicati alla gastronomia con altrettanti menù e più di 60 etichette vinicole.

Non mancheranno nemmeno gli spettacoli e i concerti live. Tra le specialità che si potranno gustare ci saranno i piatti a base di pesce di lago, tipici della tradizione veronese e il “rosso” Bardolino doc, insieme al Chiaretto di Bardolino.

La manifestazione si svolge in sicurezza e nel rispetto dello norme anti Covid. È prevista una capienza massima di 1000 persone per ognuna delle due fasce orarie (11-16 e 18-23) con accesso alle zone riservate, previo acquisto del ticket dal costo di 7 euro sui canali on line www.eventitribe.it o www.bardolinodop.it .

Incluso nel biglietto: accesso alla manifestazione, bicchiere da degustazione in vetro e tasca porta bicchiere, eventi di musica live con posti a sedere e tavoli garantiti e distanziati per tutti i partecipanti. A ogni cambio turno è prevista la sanificazione di tavoli e panche.

