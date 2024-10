Si chiude con uno straordinario successo la campagna “Creiamo Energia – Insieme per la Transizione Energetica in Italia” con cui RWE, azienda leader nel settore delle energie da fonte rinnovabile, ha offerto ai cittadini l’opportunità di investire nella realizzazione di un nuovo parco eolico onshore in Puglia.

Il nuovo impianto di San Severo, situato nell’omonimo comune in provincia di Foggia, con una capacità totale di 54 MW sarà in grado di fornire energia verde a 55 mila famiglie italiane. La costruzione procede a pieno ritmo e l’entrata in esercizio è prevista entro la fine di dicembre 2024. Il volume degli investimenti del progetto è di circa 92 milioni di euro.

Durante una prima fase della campagna era stata data priorità di adesione ai residenti della Provincia di Foggia e della Regione Puglia, per condividere in prima istanza con le comunità locali i vantaggi ambientali ed economici che derivano dalla presenza di un nuovo impianto di produzione di energia verde nel proprio territorio.

Lo scorso 30 settembre l’iniziativa è stata aperta all’intero territorio nazionale e, in meno di 8 ore, è stato raggiunto un volume di investimenti pari al doppio dell’obiettivo minimo stabilito, grazie all’adesione di 165 investitori.

I sostenitori della campagna riceveranno un beneficio finanziario diretto per una durata di 24 mesi con rendimenti garantiti da RWE, rispettivamente del 9% lordo annuo per i residenti nella Provincia di Foggia e dell’8% lordo annuo per i residenti nel resto d’Italia.

«Ringraziamo tutti coloro che hanno creduto in questa iniziativa. La loro partecipazione ha un valore che va ben oltre gli aspetti economici e rappresenta più in generale un’importante occasione per sostenere attivamente lo sviluppo delle energie da fonte rinnovabile e il loro ruolo cruciale nell’ambito della transizione energetica e del processo di decarbonizzazione del nostro Paese» dichiara Paolo Raia, Country Chair RWE Renewables Italia.

La campagna è stata realizzata sulla piattaforma di Ener2Crowd.com, partner scelto da RWE come fornitore dei servizi relativi al processo di finanziamento ed alla gestione degli investimenti sostenibili.

Con la sua flotta onshore, RWE Renewables Italia fornisce ogni anno energia elettrica verde a circa 400 mila famiglie italiane e gestisce attualmente 15 parchi eolici onshore con una capacità installata di circa 500 MW nel Paese. Dopo l’entrata in esercizio dei progetti di San Severo e Mondonuovo in Puglia, RWE produrrà una quantità di energia elettrica da eolico onshore sufficiente a fornire energia verde a più di 500 mila famiglie.

Ma non è tutto: attualmente RWE sta costruendo anche il suo primo impianto fotovoltaico in Italia: Bosco, situato in Sicilia.

«Protagonista è ancora una volta il Sud del nostro Paese, dove continuano sempre più numerose le esperienze che conciliano esigenze green e bisogni sociali» commenta Giorgio Mottironi, CSO e co-fondatore della società benefit Ener2Crowd, nonché Chief Analyst del GreenVestingForum.