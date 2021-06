Global Impact Network è una porta virtuale che ha sposato i 17 obiettivi globali stabili stabiliti dalle Nazioni Unite per la salvaguardia del nostro pianeta e per garantire uno sviluppo sostenibile. Grazie a questo strumento possiamo scoprire come contribuire a questo grande progetto globale e misurare – come individui, azienda, associazioni, …. – l’impatto delle nostre scelte e delle nostre azioni. Mediante un app è possibile partecipare ad alcune sfide divertenti e realizzabili su tematiche e problemi legati alla sostenibilità.

Le nostre scelte alimentari (cosa acquistiamo e dove lo acquistiamo), i mezzi di trasporto che utilizziamo, quanti rifiuti produciamo, se e come contribuiamo a tenere pulito la nostra città, il nostro quartiere, l’utilizzo di energia pulita. Qualunque azione compiuta, qualunque scelta fatta può essere misurata così da conoscere l’impatto generato. Il risultato verrà mostrato sul proprio profilo.

Ma non è solo questo. Progettato come una corsa per il bene, consente di lottare per i badge nella propria comunità, organizzazione, azienda e paese, permettendo di diventare un campione della sostenibilità.

La visione di Seychelles Tourism Board a tal proposito è quella di utilizzare il viaggio come un potente strumento di consapevolezza positiva per dare ai partner e ai visitatori il potere di contribuire collettivamente alle sfide ambientali, sociali ed economiche facilitando e lodando l’impatto positivo a livello globale. Ma come? Per cominciare STB ha selezionato 4 obiettivi da raggiungere: utilizzo di prodotti a km 0, pulizia delle spiagge, riforestazione e divulgazione.

Attraverso la piattaforma Global Impact, Seychelles Tourism Board vuole diventare promotrice di iniziative di interesse sociale mirando a raggiungere strategie sostenibili di successo. La missione di Seychelles Tourism Board è quella di fare un passo avanti nel turismo. L’obiettivo è che i visitatori abbiano una profonda esperienza delle Seychelles e che questa li trasformi profondamente durante il loro viaggio. Scaricando l’app ed iscrivendosi alla community di STB, potranno partecipare a sfide divertenti e costruttive, che li aiuteranno a conoscere i valori fondamentali del territorio e contribuire ad un ritorno a livello globale. Lo scopo di Seychelles Tourism Board è far diventare i propri visitatori ambasciatori delle Seychelles quando ritorneranno a casa. Potranno continuare il loro progetto, aderire a nuove sfide e trasformare questa esperienza in un nuovo stile di vita.

La speranza è che i visitatori aderiscano al progetto sperimentando le varie attività presenti attraverso il Global Impact Network in quanto piattaforma ideale per consentire ai visitatori di condividere le esperienze della loro visita e l’impatto individuale positivo che possono avere per compensare un viaggio così lungo per raggiungere questa destinazione. Significa trasformare il cuore del visitatore mentre fa qualcosa di costruttivo e meraviglioso alle Seychelles per la sua gente e per l’intero pianeta. Bisogna che la gente cambi le proprie abitudini perché diventino uno stile di vita. È tempo di intraprendere azioni urgenti per affrontare il cambiamento climatico. Possiamo fare la differenza con le nostre azioni, un cambiamento nelle nostre abitudini quotidiane può avere un potente effetto sul cambiamento globale

Global Impact Network aiuterà a connettersi con le persone e i progetti che contano per facilitare un cambiamento positivo sia per la natura che per la società; fornirà gli strumenti per poter fare scelte sostenibili, misurare il proprio impatto e diventare un leader nella sostenibilità.