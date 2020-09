Dopo la scoperta degli animali congelati nelle due case in Valsamoggia, i cani e i gatti superstiti possono essere presi in affido

Possono essere dati in affido temporaneo, in attesa della sentenza, i superstiti del sequestro dei giorni scorsi a Bazzano e Savigno, in provincia di Bologna.

Grazie all’intervento delle guardie zoofile dell’Oipa di Bologna, sono stati messi in salvo da uno scenario atroce 11 gatti, 24 cani e una tartaruga, tutti gravemente maltrattati da due donne, madre e figlia, per le quali è scattata d’imputazione di reato di maltrattamento.

Nelle case delle due donne, a Bazzano e Savigno, sono stati anche scoperti i macabri resti congelati di una trentina di cani e gatti.

«Gli animali sequestrati, tutti molto docili e giovani, sono ora ospitati tra il rifugio e l’Oasi felina di Valsamoggia e i canili di Calderara e Bologna», spiega Paolo Venturi, delegato della sezione Oipa di Bologna. «Per ora possono essere presi in affido temporaneo, in attesa della sentenza che poi li renderà adottabili a tutti gli effetti. Speriamo di poter trovare una famiglia per ognuno di loro e per questo facciamo appello affinché gli interessati si facciano avanti, scrivendo alla nostra email guardibologna@oipa.org

I gatti e i cani saranno dati in affido vaccinati e sterilizzati a spese del Comune.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram