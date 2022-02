Anche per gli animali ucraini è emergenza. Oipa International è in contatto con una delle sue leghe-membro in Ucraina, Kspa Lucky Strand, e riferisce che anche i volontari in azione sul campo per i cani e i gatti senza casa sono colpiti dal confitto e hanno bisogno di aiuto.

«A Kiev, dove opera questa associazione, vi sono lunghe file davanti alle banche e ai negozi e i volontari di Lucky Strand ci hanno comunicato che non hanno avuto il tempo di fare scorte di cibo e non sanno se avranno bisogno di luoghi dove trasferire gli animali che gestiscono. Tutto dipenderà da quel che accadrà nelle prossime ore», dichiara Valentina Bagnato, responsabile Relazioni internazionali di Oipa International. «Siamo in attesa di ulteriori notizie anche dalle altre nostre leghe-membro in Ucraina. Chi volesse aiutare i volontari e gli animali in Ucraina può mettersi in contatto con noi che faremo da tramite con le nostre associazioni locali».