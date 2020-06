La storia comincia in un garage, da un’idea di Stefano Chinellato, un artigiano con la passione per il legno e con un amore infinito per Flora, un cucciolo recuperato da un canile e dall’ingegno dei suoi due figli, Giacomo e Tommaso, esperti di digital marketing.

Correva l’estate del 2017 e Stefano e sua moglie, entrambi edicolanti, seppur con mille sacrifici e lavorando ininterrottamente, non riuscivano a sbarcare il lunario. La crisi delle edicole stava mettendo in ginocchio le entrate economiche e genitori e figli cercavano in tutti i modi una soluzione per risollevare la situazione familiare.

Dall’amore per la lavorazione del legno, Stefano decise di progettare per hobby, il primo tavolo fatto a mano per cani, esposto nella sua piccola bottega artigiana, a Venezia, nel 2014. Fin dal primo istante il progetto ha riscosso successo: padroni di cani e gatti da ogni angolo della città si innamorarono del prodotto e cominciarono le prime vendite. “Frequentavamo l’Università – raccontano Giacomo e Tommaso – e decidemmo di studiare autonomamente il marketing digitale, sperimentando il progetto di vendita online su Amazon che ci permise di dare una svolta alla situazione economica familiare, trasformando l’hobby della lavorazione del legno di nostro padre in un secondo lavoro”.

Dal saper fare artigiano ad un ecommerce di successo tra tradizione e innovazione

Dopo poche settimane, Giacomo e Tommaso crearono un e-commerce, beldogs.com che, a soli 3 mesi dal lancio superò i 200 ordini mensili, con richieste anche da Germania, Inghilterra e Stati Uniti. Il laboratorio si trova presso l’abitazione familiare a Martellago, in provincia di Venezia, quindi il lavoro viene svolto interamente da casa e coinvolge padre, madre e figli. Stefano, si occupa della produzione e dell’assemblaggio, la moglie delle personalizzazioni, degli imballaggi e della logistica e Giacomo e Tommaso si occupano dei social network, delle promozioni online e del customer service.

I tavolini da pranzo oltre ad essere funzionali sono anche degli oggetti di design, possono essere personalizzati per cani e gatti scegliendo, attraverso il sito la misura idonea alla taglia del cucciolo, il colore ed anche aggiungere il nome dell’amico a quattro zampe. Il tutto arriverà comodamente a casa in pochi giorni. Oltre il 95% delle richieste arrivano dall’Italia, ma spesso arrivano richieste anche dall’Europa o dall’America.

“Dalla nascita di Beldogs abbiamo venduto più di 2mila prodotti, attualmente vendiamo dai 150 ai 200 creazioni artigianali ogni mese” raccontano Giacomo e Tommaso Chinellato, che dopo l’esperienza positiva familiare, hanno deciso di condividere il proprio know how con altri artigiani italiani attraverso la nascita del progetto Rinascimento Handmade (https://rinascimentohandmade.com), la piattaforma formativa che mira a far riscoprire il valore della manifattura italiana e dar vita ad una nuova schiera di artigiani innovativi fornendo loro gli strumenti digitali adatti per proporsi al mercato globale tramite la rete.

L’obiettivo futuro principale è l’apertura al mercato europeo, con un nuovo sito in inglese. “Il nostro prodotto ha un gran potenziale – afferma la famiglia Chinellato – e abbiamo visto che i nostri clienti italiani sono sempre rimasti soddisfatti dalla qualità del nostro servizio, lo testimoniano le oltre 300 recensioni fotografiche che abbiamo nel sito. Trattandosi di un prodotto molto particolare e innovativo, che ha ancora pochi competitor a livello europeo, sicuramente anche in altri stati potrà avere successo, come lo sta avendo in Italia”.

