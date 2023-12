Quando si hanno più bambini ma una sola cameretta a disposizione occorre ingegnarsi e cercare di ottimizzare lo spazio.

Sotto questo punto di vista una delle soluzioni più valide è rappresentata dai letti a castello, in grado di assicurare una vivibilità ottimale per i più piccoli, che si divertiranno moltissimo a utilizzarli. In questo articolo vi proponiamo 3 idee di design per valorizzarli al meglio.

La qualità fa sempre la differenza

I letti a castello si trovano disponibili secondo molteplici versioni, perfette per arredare la stanza a misura dei suoi abitanti.

Parliamo di vere e proprie soluzioni salvaspazio, perfette per dormire in due e persino in tre, se si aggiunge un letto estraibile.

L’importante è, in ogni caso, optare per modelli capaci di durare a lungo nel tempo e di pregevole fattura, anche a livello estetico. Il letto risulterà più piacevole da fruire, adattandosi alle fasi di crescita del bambino.

È questo il caso delle proposte NIDI, azienda trevigiana specializzata nella realizzazione di arredi, complementi, accessori, colori per bambini e ragazzi. Si caratterizza per un’esperienza nel segno della tradizione italiana, l’eccellenza dei materiali nonché l’attenzione alle esigenze della famiglia. La qualità, del resto, fa sempre la differenza.

Creare una zona studio con il letto a castello

Uno dei vantaggi più interessanti del letto a castello è da ricercare nel fatto che rende la percezione della stanza più libera.

Provate a pensare allo spazio occupato da due letti singoli: è decisamente maggiore, anche se il posizionamento viene conseguito ad angolo oppure nelle parti laterali della stanza.

Con la tipologia a castello il centro della cameretta rimane libero e può essere vissuto maggiormente per i momenti dedicati al gioco o al tempo libero.

Si può persino creare una zona studio con scrivania e sedia, magari adoperando uno scrittoio pieghevole da utilizzare soltanto quando serve.

Il letto che si trova nella parte inferiore può essere arredato come un divano, con tanto di sedili imbottiti e senza rinunciare alla sua natura originaria. Diventa un angolo in cui il bambino di casa si sentirà a suo agio e che condividerà volentieri con gli amichetti.

Meglio scaletta o scalini laterali?

Se c’è un aspetto che piace dei letti a castello è il fatto che si può stare sia in basso che in alto. La maggior parte dei bimbi è attratti dalla zona superiore, ma come arrivarci in totale sicurezza?

La soluzione classica è quella di porre una o più scalette a contatto con il bordo orizzontale del mobile, che viene così raggiunto per via frontale. Non è la sola opzione: in alternativa, o a integrazione, è possibile creare dei gradini da installare lateralmente.

Questi, se progettati ad hoc, potranno fungere da cassettoni per la custodia di giochi e accessori. Un modo originale per guadagnare spazio senza rinunciare al comfort e all’insegna dell’affidabilità.

Nota finale

Le idee per camerette con letti a castello che si possono adottare sono molteplici, anzi, pressoché infinite. Parliamo di un mobile che permette di sfruttare lo spazio a disposizione, ma lasciando ampio margine alla creatività e alla condivisione.