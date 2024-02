In un Paese in cui l’offerta non tiene il passo con la domanda, e gli affitti sono cresciuti più della crescita dei salari, l’Italia sta subendo importanti cambiamenti normativi in risposta alle sfide poste dagli alloggi per studenti e alle ultime proteste. Il governo mira a triplicare gli alloggi per studenti non residenti da 40.000 a oltre 100.000 entro il 2026, incentivando gli investitori privati e i partenariati pubblico-privato a contribuire all’espansione. Per far fronte alle esigenze immediate, è in atto una spinta a convertire gli edifici abbandonati in case per studenti, con un’attenzione specifica alla riqualificazione delle proprietà statali. Inoltre, il governo ha impegnato ingenti risorse, tra cui un pacchetto di investimenti da 660 milioni di euro e un programma di bonus per l’affitto ai giovani, per sostenere i privati che offrono alloggi agli studenti non residenti. Questi cambiamenti segnalano un approccio proattivo per trasformare gli alloggi per studenti, favorendo l’accessibilità e stimolando il coinvolgimento del settore privato.