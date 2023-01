In occasione della Stockholm Design Week, che si terrà dal 6 al 12 febbraio, Carl Hansen & Søn è lieto di invitarvi presso il suo Flagship Store per un viaggio emozionante alla scoperta delle novità del 2023 in compagnia del CEO dell’azienda Mr. Knud Erik Hansen e della designer visionaria Rikke Frost.

Tre i momenti speciali riservati alla stampa nazionale e internazionale organizzati dall’azienda nel Flagship Store:

7, 8 e 9 febbraio – Open Days, dalle ore 10 alle 18, durante i quali sarà possibile incontrare il CEO dell’azienda e la giovane designer danese;

8 febbraio – Press Lunch, dalle ore 12 alle 13;

9 febbraio – Cocktails and Capapé, dalle ore 18 alle 22.

Occasioni esclusive per avvicinarsi al mondo firmato Carl Hansen & Søn immergendosi nella curiosa storia del Sideways Sofa e del Sideways Footstool.