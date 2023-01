La Farnesina: “Italiani in salvo, stanno rientrando verso Cuzco”

C’è un gruppo di italiani fra i circa 300 turisti bloccati a Machu Picchu, la città perduta degli Inca chiusa a causa dell’interruzione del trasporto ferroviario per il caos che sta investendo il Perù. Si tratta, secondo quanto si apprende, di un numero imprecisato di persone che avevano passato la notte nel sito dopo aver visitato la cittadella e che sono in contatto con le autorità italiane.

