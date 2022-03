(ANSA) ROMA, 17 MAR – “Da oltre dieci giorni la Rai non trasmette corrispondenze dalla Federazione Russa. Dopo che le principali televisioni europee hanno ripreso a trasmettere regolarmente da Mosca e anche i maggiori quotidiani italiani informano dalla capitale della Federazione Russa con i loro inviati sul posto, la Rai continua a non informare su cosa accade dall’altra parte del conflitto”. E’ quanto affermano in una nota l’Esecutivo Usigrai e il fiduciario dei corrispondenti esteri. “Ormai lo stop ai servizi giornalistici dalla sede di Mosca -continua il sindacati dei giornalisti Rai in una nota – più che di un provvedimento cautelare a tutela dei giornalisti del servizio pubblico assume la forma di un bavaglio imposto dall’ad Fuortes e dai vertici aziendali su improprie pressioni arrivate dai partiti a danno di uno storico e prestigioso presidio giornalistico della nostra azienda”.

(ANSA).