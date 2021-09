Il 57enne nei mesi passati aveva ricevuto la doppia dose di vaccino Pfizer; nonostante tutto non è riuscito a vincere la sua battaglia personale contro il virus.

GIUGLIANO. Il Covid continua a fare vittime in Campania e in provincia di Napoli. Questa volta ad essere colpita è la città di Giugliano che piange la scomparsa di Francesco Pennacchio, 57 anni, molto conosciuto in città soprattutto nell’ambito dell’edilizia.

L’uomo, come riferisce il sito ilmeridianonews.it, si trovava ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli da almeno due settimane. Francesco era arrivato nel nosocomio partenopeo già in gravi condizioni di salute proprio a causa del Covid. Il 57enne nei mesi passati aveva ricevuto la doppia dose di vaccino Pfizer; nonostante tutto non è riuscito a vincere la sua battaglia personale contro il virus. Pare soffrisse di patologie pregresse .

Francesco lascia tre figli; l’intera comunità giuglianese si stringe intorno al terribile dolore che ha colpito la famiglia Pennacchio.

