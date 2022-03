Il Generale Kobayati, nel prendere la parola, ha sottolineato il forte legame che si è instaurato tra il Contingente italiano e la popolazione locale e ha ringraziato per l’aiuto che l’Italia ormai da molti anni fornisce e continua a fornire.

I Caschi Blu i taliani del Settore Ovest di UNIFIL, hanno condotto a Tiro una donazione di presidi sanitari (DPI) in favore dell’infermeria delle Forze Armate Libanesi (LAF) che opera a supporto dei militari e della popolazione civile locale.

I Caschi Blu italiani della missione in Libano continuano nella loro opera di supporto attraverso i progetti di cooperazione Civile-Militare

