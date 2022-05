(ANSA) – ROMA, 29 MAG – “Alcuni dei 296 sopravvissuti sulla

Ocean Viking hanno trascorso la decima notte sul ponte. Bambini,

donne e uomini non hanno ancora la possibilità di sbarcare.

“Perché non possiamo essere al sicuro?”, chiedono. Questo stallo

è angosciante. Hanno bisogno di un porto sicuro ora”. Così Sos

Mediterranee in un tweet. La nave umanitaria si trova

attualmente a poche miglia dalle coste siracusane. Tra i

soccorsi a bordo anche un bimbo di soli tre mesi. (ANSA).



Fonte Ansa.it