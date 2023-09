“Tra le tante testimonianze, piace ricordarci del Presidente Giorgio Napolitano quando incontrava i lavoratori, soprattutto i metalmeccanici, avendo ancora in memoria un bella traccia dell‘uomo, dello statista, del politico di lungo corso e del primo Presidente eletto per due volte consecutive. Amava l’Italia, amava il Sud e centrale era il suo messaggio chiave della sua vita politica: ‘Senza il Mezzogiorno non sarebbe nata l’Italia e non ci sarà futuro, c’è bisogno di un Sud che non pianga su se stesso’. Con queste nobili affermazioni vogliamo ricordarlo esprimendo cordoglio e vicinanza, anche a nome di tutta la federazione nazionale Ugl metalmeccanici, alla vedova dell’ex Presidente della Repubblica Clio Maria Bittoni, ai due figli Giovanni e Giulio e alla sua famiglia, per la scomparsa della caro Giorgio Napolitano”.

Lo dichiara il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera.