Grande successo di partecipazione sabato scorso alla Sala Writers di Casa Sanremo durante la conferenza stampa di presentazione del libro “Con Il Cuore Tra Le Righe” (A.CAR Edizioni), che la giovanissima autrice Alice Porta ha dedicato a Michele Merlo, il cantautore ex di X Factor e Amici di Maria De Filippi, tragicamente scomparso il 6 giugno 2021 a causa di una leucemia fulminante. Con la conduzione di Gigi Zini e Alice De Bortoli l’autrice ha raccontato, mettendosi a nudo, il suo rapporto di amicizia con Michele, ripercorrendo gli ultimi anni della vita del giovane artista visti da una sua fan e appunto amica con cui ha condiviso paure e sogni.

Ad emozionare i presenti hanno poi contribuito due struggenti interpretazioni di alcune delle più famose canzoni di Michele eseguite dagli artisti Felicity Lucchesi ed il duo Masala e Foresta.

«Sono stati giorni incredibili quelli trascorsi a Sanremo – racconta Alice Porta – giorni in cui ho avuto la possibilità di stringere forte tra le mani le emozioni. È stato un viaggio meraviglioso per il quale, se potessi, ripartirei domani. Parlare alle persone di Michele, delle mie pagine, delle parole che ho scritto e delle cose che provo e provavo mentre scrivevo è il modo più bello che ho per poter rendere tangibili le emozioni che la scrittura mi regala. Per questo mi sento di dover dire grazie a tutte le meravigliose persone che sono state con me. Lo stesso grazie che spero posso arrivare a Michele attraverso le pagine di Con il cuore tra le righe”, perché questo libro vuole essere davvero il mio più grande grazie a lui.»

Il ricordo di Michele si è protratto durante tutta la giornata di sabato in diversi punti della città con alcuni toccanti momenti in cui artisti e amici presenti al Festival hanno voluto incontrare Alice Porta per condividere l’importanza della pubblicazione, tra questi anche gli Eiffel 65 e i The Kolors (Stash è stato anche autore di un brano cantato da Michele Merlo). A tarda notte, poi, è arrivato l’omaggio a Michele direttamente dal Palco dell’Ariston per voce del cantautore Alessio Maninni che aveva condiviso con lui il percorso ad Amici e che gli ha dedicato l’esibizione della finale.

Parte del ricavato ottenuto dalla vendita di “Con Il Cuore Tra Le Righe” sarà devoluto ai progetti dell’Associazione Romantico Ribelle, nata in ricordo di Michele e presieduta dalla famiglia Merlo.