È con un soddisfacente podio assoluto che MM Motorsport ha avviato la nuova stagione agonistica. Il team lucchese, presente con tre vetture al Rally Costa Serena – Rallye National Cote des Nacres, nel dipartimento della Corsica del Sud, ha conquistato la terza posizione della classifica generale con Baptiste Ghipponi, pilota al quale è stata messa a disposizione la Skoda Fabia Rally2 Evo. Affiancato da Elina Susini, il driver ha colto il suo miglior risultato in carriera, migliorando notevolmente la “top ten” maturata nella precedente edizione di gara e garantendosi buone sensazioni alla sua seconda esperienza sull’esemplare.

Seconda posizione di classe, la “Rally4”, per Jean Georges Giovanni, pilota che ha potuto disporre – per la prima volta in carriera – della Peugeot 208 Rally4. L’occasione, condivisa con il copilota David Tomasini, gli ha permesso di accrescere – chilometro dopo chilometro – il feeling con la vettura, assecondato dai riscontri cronometrici che lo hanno proiettato in quattordicesima posizione assoluta. Amaro ritiro, legato ad un’uscita di strada nella terza prova speciale, per Eric Brugioni, pilota che ha affrontato – con il figlio Jean Baptiste alle note – la sua terza gara della carriera. Ottantaquattro, i chilometri che hanno contraddistinto il primo impegno della stagione sportiva 2024 di MM Motorsport, programmazione che preannuncia ancora respiro internazionale.