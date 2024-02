L’Associazione Dimore Storiche Italiane è lieta di annunciare il primo Ciclo Nazionale di Convegni dedicati alla conservazione, valorizzazione e sostegno dei Beni Culturali privati. Dopo il successo di iniziative locali in diverse regioni italiane ADSI, con il patrocinio del Ministero della Cultura e di enti impegnati nella qualificazione del territorio e nella tutela delle dimore storiche, ha deciso di avviare un ciclo di convegni aperti a titolo gratuito a tutti gli interessati in cui si affronteranno i diversi aspetti legati alla gestione dei beni culturali ed in particolare di quelli privati.

L’obiettivo è continuare ed approfondire il dialogo già avviato da diversi anni tra le principali realtà che gravitano attorno al patrimonio culturale per definire le necessità di beni – mobili ed immobili senza dimenticare parchi e giardini – che se adeguatamente conservati e valorizzati costituiscono una delle principale risorse di sviluppo sostenibile della Nazione e delle sue aree interne in particolare.

Come si può arrivare a questo obiettivo? Quali problemi si devono quotidianamente affrontare? Quali gli ostacoli normativi e le risorse economiche? Cosa si può semplificare per far sì che questi beni possano sempre più essere parte del ciclo socio economico oltre che culturale del Paese? Queste alcune delle ambiziose domande cui i relatori saranno chiamati a discutere.

Il primo appuntamento sarà organizzato dalla Sezione Lazio e si terrà giovedì 22 febbraio dalle ore 9:30 alle ore 13:00 presso la sala Serpieri, concessa gentilmente da Confagricoltura (Corso Vittorio Emanuele II, 101). Il convegno si concentrerà sul Consolidamento, Restauro, Conservazione e Antisismica nelle Dimore Storiche, ponendo l’accento sul restauro di edifici e parchi vincolati. Particolare attenzione sarà dedicata ai casi di edifici privati, affrontando le sfide specifiche legate alla preservazione del patrimonio storico in contesti sismici. L’evento mira a promuovere la consapevolezza e a fornire approfondimenti su pratiche e soluzioni per garantire la tutela duratura delle dimore storiche.

Seguiranno altri cinque appuntamenti itineranti nelle regioni Emilia-Romagna, Puglia, Marche, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, con tematiche che spaziano dallo stato di emergenza delle dimore e dei territori alla luce dei recenti eventi climatici, alla sostenibilità economica, all’accesso ai finanziamenti e alla fiscalità nelle dimore storiche italiane, fino a proposte per nuovi modelli di collaborazione tra gli enti patrocinatori del convegno per rendere più efficiente la collaborazione con le Soprintendenze e quindi la tutela e valorizzazione dei beni vincolati privati.

La partecipazione a questi convegni offre un’opportunità unica di formazione e informazione continua indirizzata principalmente, ma non solo ad addetti ai lavori, promuovendo la conoscenza necessaria per gestire al meglio i complessi monumentali. Inoltre, si mira a rafforzare la rete di rapporti con istituzioni nazionali/locali, Soprintendenze, associazioni di categoria e altre organizzazioni, facilitando la condivisione di procedure, suggerimenti e buone pratiche.

Al termine del ciclo, tutti i contributi verranno raccolti e sintetizzati in un “Vademecum” che sarà inviato alle Amministrazioni locali, regionali e nazionali, oltre che agli associati delle organizzazioni promotrici del ciclo.