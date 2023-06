Il pomeriggio all’Osservatorio Vesuviano proseguirà accompagnando il pubblico in una visita della Sede storica, lo storico centro d’avanguardia per lo studio e il monitoraggio dei vulcani campani. L’Osservatorio Vesuviano conserva un’importantissima esposizione al cui interno si trovano numerose strumentazioni scientifiche, foto, filmati, documenti, dove è possibile, attraverso delle installazioni multimediali, rendersi conto del ruolo svolto dall’INGV nel monitoraggio dei vulcani attivi del nostro paese.

Nella sua opera Battiston affronta la questione ambientale, tema decisivo per il futuro del pianeta , invitando i lettori a considerarla in termini scientifici, evitando le suggestioni poco fondate: solo così, infatti, è possibile comprendere i molteplici aspetti di un fenomeno molto complesso.

Venerdì 23 giugno 2023, dalle 16:00 , nella prestigiosa Sede storica dell’Osservatorio Vesuviano a Ercolano (NA) si terrà la presentazione del libro del Prof. Roberto Battiston “L’alfabeto della NATURA” in un dialogo a due tra l’autore e Francesca Bianco , Direttrice del Dipartimento Vulcani dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), con i saluti e la presentazione di Carlo Doglioni , Presidente dell’INGV e Mauro Antonio Di Vito , Direttore dell’Osservatorio Vesuviano (INGV-OV).

Si parlerà del pianeta Terra oltre le suggestioni popolari, in una sera di inizio estate.

