Si potrà, insieme a loro, immergersi nella vena di malinconia che percorre le pagine del libro, nel quale Provenzano parte dai modelli e li promuove a tipi di un’umanità ricca di differenze e qualità , oggi sopite dal distendersi di sempre nuove omologazioni. Ne viene fuori un testo che si propone al sorriso, non senza essere attraversato da considerazioni che fanno riflettere.

Questo e tanto altro è contenuto nel libro di Fausto Provenzano “ Per vendemmia festanti, viddanesimo ed altre divagazioni ”, che verrà presentato alle 18.30 di g iovedì 22 luglio in piazzetta Bagnasco . A conversare con l’autore saranno Donato Didonna , presidente dell’associazione “Piazzetta Bagnasco”, che promuove l’evento, sponsor Cappadonia Gelati, e l’editore Carlo Saladino .

Personaggi che abitano i ricordi dell’autore, bambino o adolescente, presenti nelle campagne dell’interno di una Sicilia cerealicola volta , negli anni del transito da una condizione atemporale, verso un’incipiente modernità. Ricordi che si animano attraverso personaggi per così dire di città , tuttavia anch’essi legati, per segreti e complessi rapporti, al mondo del latifondo , un mondo avviato al disfacimento negli anni 50 e 60 del secolo scorso .

