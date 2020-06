Il Cda della Fondazione Polo del ‘900 rinnova per altri due anni il mandato per la direzione ad Alessandro Bollo, alla guida del Polo del ‘900 dal 2017

Il Polo del ‘900 nasce nel 2016 a Torino, co-progettato e sostenuto da Compagnia di San Paolo, Comune di Torino, Regione Piemonte.

Un centro culturale aperto alla cittadinanza che, in quattro anni, si è distinto come punto di riferimento per la ricerca storica sul Novecento, la didattica e la grande attenzione ai temi d’attualità.

La proposta culturale del Polo integra esperienze, competenze e patrimoni archivistici di 22 Enti partner, attenti ai temi del Novecento – cui si aggiunge un ecosistema di collaborazioni esterne diversificate che rendono il Polo un centro culturale inclusivo e creativo, attento ai bisogni culturali dei più giovani.

Il Polo è uno spazio multifunzionale aperto a diversi pubblici, in una dimensione fisica e digitale.

A Torino, in 8mila metri quadri, il Polo accoglie un museo; la mostra permanente Torino 1938-1948. Dalle leggi razziali alla Costituzione; 9 km di archivi sul Novecento; biblioteche; sale studio; spazi espositivi e performativi; un mini cinema; un cinema all’aperto e un’area bimbi. Sul sito internet del Polo (www.polodel900.it), disponibile 9CentRo, l’hub degli archivi degli Enti del Polo, con più di 400mila contenuti da esplorare sulla storia del Novecento. Attraverso sito internet e canali social il Polo completa la sua proposta culturale.

Il Polo ha ricevuto riconoscimenti nazionali come il Premio Cultura di gestione (2019) di Federculture e il recente Premio Gianluca Spina per l’innovazione digitale per i Beni e le Attività culturali dall’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali del Politecnico di Milano.

