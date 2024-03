“Sono emozionata, è un riconoscimento che mi coglie di sorpresa. Ringrazio chi mi ha sostenuto nei tanti anni di carriera e chi mi ha incoraggiata ad andare avanti. Ringrazio chi mi ha creduto nella validità del mio romanzo e l’ha proposto. Sono emozionata anche per un motivo più intimo, perché Tunnel affronta temi che sento in modo particolare: la violenza di genere e la ricerca della verità”, commenta Maria Masella.

Il romanzo affronta con intensità e sensibilità i traumi emotivi di una donna che è stata vittima di uno stupro da parte di tre uomini a Genova, perdendo anche il figlio che portava in grembo. La storia offre una prospettiva intima dei suoi tormenti interiori e sulla sua lotta per la guarigione e la giustizia, rappresentando una potente riflessione sulla resilienza umana e sull’importanza del sostegno sociale.

in

by

Tra i libri proposti dagli Amici della Domenica per il Premio Strega 2024

Corriere Quotidiano – Giornale Nazionale di informazione online la cui testata giornalistica è registrata presso il Tribunale di Milano al n° 53 del 4/3/2015 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo – Informativa Privacy – Informativa Cookies |

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy