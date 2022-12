Si è svolta nell’elegante location del TH Roma Carpegna Palace la seconda edizione degli Italian Food News Award, riconoscimento per aziende, persone e prodotti che hanno contribuito ad elevare la tradizione enogastronomica italiana, deciso da una giuria di professionisti del settore e assegnato dal quotidiano online ItalianFoodNews.it.

A condurre la premiazione, seguita da una cena con prodotti di eccellenza offerti dai main partner A.O.A e Terra Orti, è stato il giornalista del TG5 Gioacchino Bonsignore, che ha assegnato gli importanti riconoscimenti allo chef Domenico Stile, a Gianni Petrocchi, presidente onorario di Italia Ortofrutta e ai Manetti Bros.

L’assegnazione degli Italian Food News Award 2022, si è svolta in concomitanza con la consegna dei premi Cinecibo, alla quale hanno partecipato personaggi di spicco del cinema e della televisione italiana come Luca Ward, Ricky Tognazzi, Valeria Marini, Nancy Brilli, Federico Moccia, Neri Parenti, Dario Bandiera, Samuel Peron, Valeria Fabrizi, Gianni Ippoliti, Fortunato Cerlino e Valentina Vignali.

Lo chef Domenico Stile è stato premiato per la tenacia e la curiosità che lo hanno accompagnato durante il suo percorso di crescita come chef, portandolo oltre oceano, dove ha avuto modo di sperimentare nuovi modi di interpretare la cucina. La sua napoletanità è protagonista dei suoi piatti, dove unisce innovazione e tradizione, che lo ha portato ad essere uno dei più giovani chef d’Italia ad aver ottenuto la seconda stella Michelin.

Ad aggiudicarsi l’importante riconoscimento anche 2 volti noti dello spettacolo che hanno messo in risalto la tradizione culinaria tricolore come i Manetti Bros. I registi, sceneggiatori e produttori cinematografici, vincitori di Nastri d’argento e David di Donatello, sono stati premiati per la loro attenzione alla buona alimentazione degli attori e di tutti i lavoratori impegnati sul set dei loro film, che li ha portati a sostituire il tradizionale sistema dei cestini inserendo nella troup un “Food manager” che, a seconda delle location in cui si gira, sceglie ristoranti sempre diversi dove far mangiare il cast artistico e tecnico. Questo ha consentito loro di variare l’alimentazione e far assaporare le eccellenze del territorio teatro dei loro film e, non ultimo, creare un piccolo indotto economico per la ristorazione del luogo che ospita le riprese.

Gianni Petrocchi è stato premiato per la sua brillante carriera: da più di 40 anni nel mondo dell’ortofrutta e nel settore dell’aggregazione che riguarda le organizzazioni di produttori, ha ricoperto diversi ruoli in Italia Ortofrutta prima di diventare Presidente Onorario. L’Unione Italia Ortofrutta, ad oggi, risulta essere la più grande federazione di organizzazioni di produttori d’Italia, con 140 associati e più di 2 miliardi di fatturato di rappresentanza.

A febbraio sarà nuovamente il Fruit Logistica di Berlino ad ospitare l’Italian Food News Award International. La giuria di ItalianFoodNews.it. sarà presente alla principale fiera del commercio mondiale di frutta e verdura, nell’area dell’Italian Fruit Village, per premiare alcuni personaggi di spicco dell’agroalimentare internazionale.