Chef Filippo Oggioni preparerà un menù degustazione dedicato alla serata in 4 passaggi, mentre la comunità di San Patrignano accompagnerà le portate con i vini di propria produzione. La serata sarà proposta a 130€ per persona. E’ possibile prenotare dalla pagina web del ristorante (www.ristorantevecchioristoro.it).

“Siamo lusingati di poter dare il nostro contributo ad un progetto che vede la cucina protagonista in un percorso di riscatto, crescita e passione come quello che avviene nella comunità di San Patrignano. Una realtà sostenibile e che autoproduce, con rispetto ed attenzione alla materia prima, incarna perfettamente i valori che vogliamo trasmettere con il nostro lavoro”

È ripartito a Luglio 2023 il progetto “INSIEME – JRE per San Patrignano”: 16 chef Jeunes Restaurateurs, l’associazione che raccoglie i più giovani e rappresentativi Chef patron dell’alta ristorazione, tra cui il Vecchio Ristoro di Aosta (unico rappresentante valdostano), ospiteranno 16 cene il cui ricavato servirà a dare un aiuto concreto alla Comunità di San Patrignano e ai suoi ospiti.

L’iniziativa è parte del progetto “Insieme – JRE per San Patrignano”, che vede i giovani chef JRE mettere a disposizione la propria esperienza a sostegno della comunità

