Come ogni anno i concorsi per valutare i migliori panettoni artigianali sono diversi e incoronano così nomi noti e pasticcieri emergenti, che vengono proiettati nell’olimpo delle cronache nazionali. Si sono svolti a Milano il concorso Panettone Day, dove una giuria di esperti presieduta dal maestro Gino Fabbri ha premiato per le 3 categorie in gara Giordano Berettini del Panificio Baldinucci di Gubbio (PG) come miglior panettone tradizionale, Andrea Cannone della pasticceria Mosca&Cannone di Ciampino (RO) per il miglior panettone creativo e Luca Volpi della Pasticceria Panarari di Treviglio (BG) per il miglior panettone al cioccolato Ruby.

Sempre a Milano, si è svolta anche la Coppa del Mondo del Panettone 2022 che include anche pasticcieri internazionali e che sotto la presidenza di giuria di Iginio Massari ha incoronato i migliori per le due categorie tradizionale e al cioccolato. A vincere il premio come Miglior panettone tradizionale del Mondo è stato il maestro pasticcere Giuseppe Mascolo di Visciano (NA), mentre per la categoria cioccolato è stato premiato Annibale Memmolo della Pasticceria Memmolo Mirabella a Eclano (AV). Per Re Panettone 2022 invece i vincitori del premio sono stati Ascolese, al secondo posto Slama e infine Guariglia.

Fra concorsi, assaggi e consigli dei professionisti pasticcieri, ecco una guida alla scelta del panettone artigianale 2022. …continua qui