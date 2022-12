Esistono numerose città bellissime e caratteristiche dove trascorrere il capodanno 2023. Luci scintillanti, magnifiche vetrine addobbate, concerti, mercatini, eventi , ogni città vive le feste a modo suo, e qui vogliamo proporvi alcune delle mete da non perdere.

New York è una delle mete più desiderate a capodanno. Sarà per la splendida atmosfera creata dalle grandi luminarie, che decorano le strade, i centri commerciali, le vetrine di negozi e i grandi magazzini scintillanti, meta imperdibile se si vuole incontrare un vero Babbo Natale a lavoro. Le piste di pattinaggio su ghiaccio, l’atmosfera romantica di Central Park e la visita a Rockefeller Center, concorrono poi a dare a New York una vera e propria atmosfera magica.

L’atmosfera romantica di Parigi diventa quasi palpabile durante il periodo natalizio. Tra i mercatini di Natale sugli Champs-Élysées, le fascinose boutique della Galeries Lafayette, gli eventi, gli spettacoli, e il gigantesco albero di Natale, sarà difficile non restare affascinati da una delle città più antiche del mondo.

Londra è la capitale del Capodanno. La città si illumina di mille colori, si popola di mercatini ed alberi di Natale di diverse dimensioni, e si accende di eventi e negozi, dov’è possibile fare il miglior shopping in Europa, anche se un po’ caro. Una delle cose imperdibili da fare a Londra a Natale è vedere le luci di Carnaby Street, famose in tutto il mondo, e ovviamente l’albero di Natale gigante a Trafalgar Square. Per il resto, di cosa da fare a Londra in questo particolare periodo dell’anno ce ne sono fin troppe, basta solo saper scegliere, facendo attenzione a non trasformare la vacanza in una estenuante corsa…continua su

Fonte