Nella serata condotta da Manuela Donghi, con la presenza di Le Fonti Tv, sono state premiate alcune personalità che si sono distinte nel corso della propria attività, individuate dal Comitato Scientifico della media company Le Fonti (la 7ª in Europa secondo il Financial Times) che vanta spin-off in tutti i mercati mondiali, dalle Americhe all’Asia (tra le prossime tappe internazionali dei Le Fonti Awards quelle di Hong Kong, Londra, New York e Dubai). Nell’occasione il giovane talento Daniele Bartocci è stato eletto Professionista dell’Anno Giornalismo Sport & Food “per essere uno dei più giovani giornalisti ad aver ricevuto illustri riconoscimenti nell’annata 2020/2021. Per l’ampia preparazione in tema di cronaca, sport e food e l’esperienza di oltre 17 anni”.

Daniele Bertocci, giornalista pluripremiato

Appassionato giornalista, Daniele Bartocci con caparbietà e motivazione sta facendo registrare successi importanti negli ultimi anni, divenendo noto per essere uno dei giovani italiani più premiati nel proprio ambito. Ora, presumibilmente a partire dalla fine di marzo, il giornalista Daniele Bartocci (Sviluppo Nuovi Mercati di un’azienda leader dell’agroalimentare italiano) sarà giornalista giudice del programma tv King of Pizza su Sky – Canale Italia riservato al Made in Italy. Le premiazioni finali di King of Pizza, in cui si sfideranno alcuni dei migliori maestri pizzaioli italiani, verranno effettuate nel Castello della Regina Margherita di Savoia, la perfetta conclusione del talent show dedicato al Gourmet, prodotto di eccellenza italiana, per gentile concessione della Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Valle D’Aosta.

“Un premio che mi rende veramente felice”, ha commentato ai margini degli awards Le Fonti Daniele Bartocci, giornalista di Jesi (An) e laureato Univpm, giovane coraggioso e tenace passato negli ultimi anni dal mondo bancario a quello del food per una crescita totale a 360 gradi. “Un riconoscimento importante giunto inaspettatamente in periodo di pandemia, denso di riorganizzazioni, sacrificio e di tanti ricordi dal punto di vista personale: tra questi il premio Myllennium Award a Roma riservato ai migliori talenti millennials italiani, il Premio Cesarini come miglior giornalista sportivo giovane, il premio Overtime Festival, il Cigana, e il premio di miglior blogger sportivo – Blog dell’Anno 2020 oltre al recente Premio Internazionale Campania Terra Felix 2021 che ha il patrocinio dell’Alta Presidenza Consiglio dei Ministri. Ciò senza dimenticare vari eventi ai quali ho avuto il piacere di partecipare, su tutti le Olimpiadi del Cuore di Forte dei Marmi, e il mio libro Happy Hour da fuoriclasse al BarTocci in cui si parla anche di giornalismo, comunicazione e della leadership e debutto italiano di Julio Velasco alla guida del team Tre Valli Volley Jesi (stagione A2 1983-84), vissuto da protagonista insieme a mio zio, suo primo vice-allenatore, Alberto Santoni. Speriamo che anche questo 2022 possa regalarmi delle belle soddisfazioni professionali e personali. Se parteciperei a qualche talk-show tv su attualità e politica? Perché no, mi intrigano davvero molto…”continua su

