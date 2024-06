A partire da lunedì 10 giugno e per oltre un mese, situati tra Roma e provincia, 3 punti vendita della catena Conad e 5 ristoranti della catena Cavalletti e dello storico Ricci il Salumiere, torneranno ad ospitare le attività promozionali e informative dedicate alle produzioni biologiche.

Recenti studi hanno evidenziato i benefici per la salute derivanti da una dieta ricca di Olio Extra Vergine di Oliva biologico, grazie alle sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Questi risultati sottolineano come l’Olio Extra Vergine di Oliva non debba essere considerato un semplice condimento, ma un vero e proprio alimento fondamentale della dieta quotidiana, indispensabile per il mantenimento del benessere.

In virtù di questa consapevolezza, il Progetto EcceBio prosegue, per il secondo anno di fila, una missione di sensibilizzazione sul regime di qualità dell’Unione Europea per il Biologico, mantenendo un’attenzione particolare ai mercati di Italia, Germania, Francia e Belgio.

Anche quest’anno, i consumatori potranno partecipare a momenti degustativi e assaggiare i prodotti, godendo di un’opportunità unica per scoprire e apprezzare le qualità dell’Olio Extra Vergine di Oliva e delle Olive da tavola biologici ma anche per apprenderne la versatilità in cucina, scoprirne le tecniche di coltivazione e produzione e tutto ciò che la certificazione biologica garantisce al consumatore finale.

Ecco i punti vendita coinvolti nell’attività promozionale e il periodo durante il quale si svolgerà, per un totale di 100 giorni di promozione:

Punto vendita Indirizzo Città Data Conad Corso di Francia 124 – 00191 Roma 10/06/24 – 19/07/24 Conad Via della Stazione snc – 01010 Oriolo Romano 10/06/24 – 09/07/24 Conad Via Pizzo Morronto 7/9 – 00061 Anguillara Sabazia 10/06/24 – 09/07/24

Di seguito sono elencati i ristoranti coinvolti nell’attività promozionale, suddivisa in due tranches per un totale di 140 giornate:

Ristorante Indirizzo Data Cavalletti Parioli Viale Parioli 45 – 00197 10/06/24 – 23/06/24 Cavalletti Europa Viale Europa 20 – 00144 10/06/24 – 23/06/24 Dal 1910 Ricci il Salumiere – Vigna Clara Largo di Vigna Stelluti 9 – 00191 10/06/24 – 23/06/24 Dal 1910 Ricci il Salumiere – Montesacro Piazzale Adriatico 2 – 00141 10/06/24 – 23/06/24 Dal 1910 Ricci il Salumiere – Africano Piazza Sant’Emerenziana 23 – 00199 10/06/24 – 23/06/24 Cavalletti Parioli Viale Parioli 45 – 00197 01/07/24 – 14/07/24 Cavalletti Europa Viale Europa 20 – 00144 01/07/24 – 14/07/24 Dal 1910 Ricci il Salumiere – Vigna Clara Largo di Vigna Stelluti 9 – 00191 01/07/24 – 14/07/24 Dal 1910 Ricci il Salumiere – Montesacro Piazzale Adriatico 2 – 00141 01/07/24 – 14/07/24 Dal 1910 Ricci il Salumiere – Africano Piazza Sant’Emerenziana 23 – 00199 01/07/24 – 14/07/24

Per l’attività degustativa, insieme alle Olive da tavola biologiche, si è optato per un blend di Leccino, Frantoio e Moraiolo.

Un Olio Extra Vergine di Oliva equilibrato, di media intensità sia negli amari che nei piccanti, che sotto il profilo olfattivo presenta un profumo armonico con spiccate note dolci di frutta e verdure mature. Al palato, gli aromi risultano complessi e articolati, mai troppo forti, dolci, con lievi sensazioni pungenti. È adatto a gran parte dei cibi, esaltando i sapori intensi, ed è ideale per carni rosse, selvaggina, legumi e zuppe di qualsiasi genere.

Il Progetto EcceBio, rinnovando i suoi intenti, si conferma una vera e propria operazione formativo-culturale che, oltre a promuovere il regime di qualità Biologico, mira a spiegare le caratteristiche fisiche dell’Olio Extra Vergine di Oliva e delle Olive da tavola Bio. L’accento sarà posto sulla biodiversità, sul gusto e sulle proprietà organolettiche di questi prodotti, senza tralasciare le politiche europee sulla sostenibilità, le tradizioni e la storia delle popolazioni mediterranee che rendono questi prodotti unici.