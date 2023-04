Dopo il successo delle precedenti edizioni (oltre 30.000 visitatori nel 2022), torna a Palazzo Re Enzo di Bologna da domani 21 aprile a domenica 23 aprile Cibò. So Good! – Festival dei Sapori d’Italia. La “food immersion” più attesa della stagione enogastronomica. Quest’anno è dedicata ai Borghi più Belli d’Italia, inestimabile patrimonio turistico e socio-culturale d’Italia, ai Prodotti De.Co., elementi d’identità gastronomica per le politiche di marketing territoriale e alla Ciclovia Appenninica, 3.000 km di sostenibilità ambientale e mobilità slow dalla Liguria alla Sicilia.

La quinta edizione, oltre a raccontare e promuovere le eccellenze enogastronomiche italiane, accompagnerà in un viaggio emozionante attraverso 14 regioni, 40 borghi, 10 parchi nazionali, 34 parchi regionali, 1400 comuni e oltre 350 prodotti DOP e IGP.

Un viaggio emozionante e sorprendente tra le eccellenze ed i sapori del Belpaese

Tre giorni di passione culinaria, cultura e assaggi di cibo per buongustai e food traveller in un percorso stuzzicante di cooking show, degustazioni, meeting e percorsi sensoriali, che si snodano tra le Isole del Gusto coi suoi irresistibili prodotti tipici locali: si possono visitare A Tavola coi Sapori, viaggio tra i sapori del territorio con il Tagliere dei Sapori, Bologna Food Court, originale omaggio alla grande tradizione gastronomica bolognese, Gin Lounge, occasione imperdibile per conoscere da vicino uno degli spirit più amati al mondo, senza dimenticare le Degustazioni Guidate, con le sue nuove esperienze sensoriali, Agorà Eventi, appuntamento da non perdere con l’attualità, la cultura del territorio e le tradizioni a tavola, Story Cooking, performance culinarie tenute da cuochi e food blogger. La visita al Festival dei Sapori d’Italia 2023 non si può concludere senza una puntata al Mercato dei Sapori, la rassegna ideale per vedere, annusare, gustare e acquistare un’ampia selezione delle migliori produzioni agro-alimentari italiane.

I Borghi più Belli d’Italia

Andremo alla scoperta dei Borghi, luoghi che rappresentano il cuore e la culla della millenaria civiltà italica. Un inestimabile patrimonio, arricchito da una moderna offerta di turismo sostenibile, tradizioni culinarie e natura incontaminata.

La centralità dell’enogastronomia e dei prodotti tipici per la valorizzazione e lo sviluppo delle economie territoriali è sempre più rilevante, così come il valore delle tipicità locali è ormai ampiamente dimostrato da dati e fatti reali, come l’avvicinamento di nuove generazioni ai mestieri della tradizione nell’ottica di contrastare la piaga dello spopolamento dei piccoli centri. In quest’ottica, il Festival dei Sapori d’Italia rappresenta un’opportunità unica per evidenziare al meglio il legame forte fra prodotto e territorio.

La Ciclovia Appenninica

Un itinerario lungo oltre 3.000 km che si snoda dalla Liguria fino alle Sicilia. Un appuntamento importante per parlare di sostenibilità ambientale e mobilità intelligente e contribuire allo sviluppo e alla promozione di comportamenti e abitudini sostenibili; obiettivi che hanno a che fare sia con l’ecologia e l’ambiente, sia con la qualità della vita delle persone. In primo piano il Turismo Slow per stimolare a provare un’esperienza turistica in chiave di valorizzazione del territorio appenninico, delle sue tipicità, dei suoi luoghi e delle tradizioni.

I Prodotti De.Co.

Le Denominazioni Comunali (De.Co.) sono un elemento importante, sia come espressione identitaria per un territorio, sia come fattore strategico per le politiche di marketing territoriale. Ogni località italiana possiede delle proprie specialità agricole o alimentari, che, nel loro insieme, compongono l’incomparabile mosaico della biodiversità gastronomica italiana: uno dei cardini del turismo e dell’export nazionale. Il Comune di Bologna, primo in Italia, ha deciso di estendere la propria politica di valorizzazione delle De.Co. a tutti i comuni dell’area metropolitana: il Festival dei Sapori d’Italia rappresenta quindi il palcoscenico ideale per esibire e qualificare queste tipicità del territorio.

CIBÒ. So Good! – Festival dei Sapori d’Italia alla luce dei numeri delle passate edizioni – ad esempio nell’edizione dello scorso ha avuto 30.000 visitatori, 50.000 flyer, 800.000 contatti social, 1.000.000 le persone raggiunte dalla campagna radio e stampa – rappresenta un progetto di alto valore, sia in termini di comunicazione, che di emozioni sensoriali. E si conferma un grande contenitore, ideato per confrontare e arricchire le proprie esperienze attorno al poliedrico “pianeta cibo” e portare alla ribalta i migliori frutti della tradizione gastronomica italiana, da sempre espressioni di quel “mangiare bene” che ci viene universalmente riconosciuto a livello mondiale.

La mappa

La manifestazione in breve

Dove: Bologna Palazzo Re Enzo

Quando: dal 21 al 23 aprile

Orari: 21 aprile 18:00 – 23:00; 22 aprile 11:00 – 23:00; 23 aprile 11:00 – 22:00

La manifestazione CIBÒ. So Good! – Festival dei Sapori d’Italia è a ingresso libero.