Oggi il Regno dell’Arabia Saudita ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell’Expo 2025 di Osaka, Kansai, in Giappone.

Othman Almazyad, Commissario generale dell’Arabia Saudita per l’Expo 2025, ha partecipato ai lavori ufficiali.

“L’Arabia Saudita ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui quello di miglior padiglione nella categoria delle grandi suite all’Expo 2020 di Dubai dalla rivista EXHIBITOR”, ha dichiarato Almazyad. “All’Expo 2025 Osaka Kansai, non vediamo l’ora di condividere con il mondo ad Osaka la storia profonda e la cultura diversificata del Regno, oltre a mostrare innovazione e creatività. La cerimonia di oggi segna l’inizio di questo viaggio”.

L’Expo 2025 Osaka, Kansai, in Giappone, aprirà nell’aprile 2025 e riunirà oltre 160 Paesi e organizzazioni multilaterali sotto il tema “Designing Future Society for Our Lives’”, sostenuto da tre sottotemi: “Saving Lives”, “Empowering Lives” and “Connecting Lives”. Oltre 28 milioni di persone sono previste ad Osaka per tutta la durata dell’evento.

Il viaggio dell’Arabia Saudita all’Expo 2025 di Osaka, Kansai, in Giappone, segue la sua partecipazione all’ultima World Expo, l’Expo 2020 di Dubai. Con il tema “An Inspiring Saudi Vision for a Shared Future”, il padiglione del Regno all’Expo 2020 Dubai ha attirato oltre 4,9 milioni di visitatori ed è stata premiata dalla rivista EXHIBITOR con diversi riconoscimenti, tra cui Miglior Padiglione (categoria grandi suite), Miglior Exterior Design e Miglior Display. Il padiglione saudita all’Expo 2020 di Dubai ha inoltre ottenuto la certificazione LEED Platinum, rilasciata dall’US Green Building Council (USGBC) e ha conquistato tre Guinness World Record: il più grande pavimento luminoso interattivo, la più lunga cortina d’acqua interattiva (con 32 metri di lunghezza) e il più grande specchio

digitale interattivo.