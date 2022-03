Passione, identità, qualità: caratteristiche condivise da birre artigianali

e formaggi DOP e IGP. Affinità che fanno facilmente intuire come quello fra i due sia un ottimo

matrimonio. La moda di abbinare birra e formaggio, relativamente recente, nasce in Europa,

ed è diffusa soprattutto in Italia e in Germania, i due Paesi cui si rivolge

www.thinkmilkbesmart.eu il progetto grazie al quale la filiera lattiero casearia di Alleanza delle

Cooperative Agroalimentari sta ridefinendo il classico approccio ai latticini. In occasione

dell’Italy Beer Week (21-27 marzo https://italybeerweek.com/) ecco allora l’invito a scoprire i

molteplici abbinamenti possibili fra questa straordinaria bevanda e i ben 56 diversi formaggi

DOP e IGP della tradizione italiana.

Birra e formaggi si uniscono perfettamente tra di loro perché hanno caratteristiche importanti in

comune. Innanzitutto, sono entrambi il risultato di processi di fermentazione e in secondo luogo

sono alimenti “vivi”, il cui gusto varia nel tempo. Le birre artigianali, in particolare, non sono

pastorizzate, vengono prodotte senza l’utilizzo di conservanti e ricorrendo a ingredienti di prima

scelta, con un proprio carattere preciso e un alto livello di creatività. Lo stesso vale per i formaggi

DOP e IGP, espressione del territorio da cui originano e dei suoi intrinseci fattori naturali ed

umani.

Birra e formaggio tendono inoltre a completarsi a vicenda dal punto di vista gustativo, grazie

alla capacità della birra di contrastare la grassezza del formaggio, e di espandere il suo gusto

forte, permettendo a chi degusta questo abbinamento di rimanerne estasiato. Una delle tecniche

più immediate per comprendere quale birra si sposi perfettamente con una determinata tipologia

di formaggio è valutare le caratteristiche di base dei prodotti. La prima distinzione da fare è

quella tra formaggi stagionati e freschi, mentre per la birra sarà necessario valutare il suo grado

di amaro, nonché la presenza di malto scuro o affumicato.

I formaggi freschi, ad esempio, sono caratterizzati da grassezza e dolcezza spiccate, ma da

un aroma contrariamente molto debole. Queste caratteristiche necessitano quindi di un

abbinamento con una birra leggera, preferibilmente amarognola e dai sapori non

esageratamente intensi. Più la stagionatura dei formaggi è marcata, più le caratteristiche

aromatiche della birra devono intensificarsi, preferendo una bevanda con grado alcolico

maggiore e una fermentazione inevitabilmente più alta.

Entrambi i “mostri sacri” del lattiero caseario italiano, Grana Padano DOP e Parmigiano

Reggiano DOP, propongono tips e suggerimenti di abbinamento. Il primo, in tutte le

stagionature, ben si adatta a birre con spiccata effervescenza, buona alcolicità e tannicità: nel

sito del Consorzio si trova una specifica sezione dedicata agli abbinamenti curata da ONAF

con UNIONBIRRAI, l’associazione dei piccoli birrifici indipendenti. Per il secondo, si suggerisce

una blanche (con note fruttate e floreali) per la stagionatura 12 mesi, una lager con

caratteristiche organolettiche più complesse e fermentazioni più eleganti sul 24 mesi e infine

una birra ambrata, più alcolica, con il 36 mesi.

Non mancano poi le sperimentazioni, come la “Bubala”, la prima birra con siero di latte

proveniente dalla lavorazione della Mozzarella di bufala campana DOP. Una birra “milk stout

style”, ossia ad alta fermentazione alla quale viene aggiunto il lattosio nata all’interno di un progetto

per la valorizzazione di alcuni tra i prodotti maggiormente identitari della Campania.

