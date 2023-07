Conseguenza diretta della formazione offerta in occasione dell’assemblea di ONAF è, inoltre, il progetto proposto dal Delegato di Venezia, Maurizio Mazzarella, di organizzare nel 2024 un tour alla scoperta di Murazzano, Roccaverano e Ossolano specificatamente dedicato ai componenti della sua delegazione. Il progetto orientato a far conoscere, nel prossimo futuro, i formaggi di Alte Terre dop nel Nord Est e a Sud si pone in perfetta continuità con le azioni promozionali già intraprese nella primavera 2023, che hanno visto i formaggi delle Alte Terre Piemontesi protagonisti in occasione del Cuneo Montagna Festival, di Vinum ad Alba, di una degustazione guidata presso la Delegazione Onaf di Genova e della Fiera della Dula a Paroldo, durante le quali tutte le degustazioni guidate sono sempre andate super sold out. «Il progetto di portare i formaggi di Alte Terre dop sui palcoscenici di Veneto e Campania è, peraltro, coerente con il principio ispiratore che ci ha guidato quando abbiamo ideato questa associazione di piccoli consorzi», illustra Natalino Giordano, presidente dell’Associazione Alte Terre dop. «L’obiettivo è stato, fin da subito, agire in maniera coesa e decisa per portare notorietà alle nostre piccole realtà consortili, composte prevalentemente da aziende a conduzione familiare, capaci di produrre una qualità estrema. Ma l’obiettivo, fin da subito, era proiettato più in alto: attraverso le nostre campagne promozionali, accendere i riflettori su tutte le piccole dop italiane, sui prodotti di un artigianato alimentare sostenibile e attento all’ambiente. Un modello in cui la qualità agroalimentare procede di pari passo con il benessere degli animali, la tutela dei pascoli e degli ecosistemi montani, il presidio di territori a rischio di spopolamento, a tutto vantaggio della qualità della vita nei territori di appartenenza».